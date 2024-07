Le porte USB-C ora anche nella cabina di pilotaggio del Cessna Caravan

Pubblicità

Textron Aviation ha annunciato migliorie per i suoi leggendari velivoli utility a turboelica Cessna Caravan e Cessna Grand Caravan EX: una cabina di pilotaggio più luminosa e moderna, con nuovi pannelli retroilluminati e altre novità che promettono di “migliorare l’esperienza dei piloti”. I miglioramenti, che dovrebbero essere disponibili nel 2025, saranno in dotazione su tutti i nuovi velivoli Caravan e Grand Caravan EX.

Uno delle più importanti novità apportate a entrambi i velivoli consiste in pannelli neri nella cabina di pilotaggio, elementi indicati come in grado di conferiee un’aspetto più contemporaneo. Il Caravan sarà dotato inoltre di pannelli di illuminazione elettroluminescenti coordinati agli attuali modelli del Grand Caravan EX, fornendo ulteriore retroilluminazione per maggiore visibilità in ambienti poco illuminati.

Altri miglioramenti al Cessna Caravan e al Grand Caravan EX, comprendono:

Una più ampia scaletta di imbarco per facilitare l’accesso al lato capitano del velivolo

Quattro bocchette d’aria circolari e regolabili che sostituiscono le due precedenti bocchette rettangolari della cabina di pilotaggio

Due porte di ricarica USB-C per sostituire l’alimentatore da 12V sul piedistallo inferiore centrale della cabina di pilotaggio

Due porte di ricarica USB-C sul pannello inferiore destro per il copilota

Prese per cuffie di alimentazione (spinotti LEMO) assieme alle prese esistenti di aviazione generale, che offrono agli operatori maggiore flessibilità nell’alimentazione di cuffie con cancellazione attiva del rumore

Ganci per cuffie sotto lo schermo antiriflesso della cabina di pilotaggio

Il Cessna Caravan e il Grand Caravan EX sono velivoli versatili e pratici utilizzati per un’ampia gamma di missioni. Il produttore riferisce di oltre 3.000 velivoli certificati in 100 Paesi con quasi 24 milioni di ore di volo accumulate in tutto il mondo dall’introduzione del velivolo sul mercato. I Caravan sono utilizzati per mission che vanno dagli addestramenti di volo al diporto, dalle compagnie aeree per pendolari al trasporto di VIP, dai vettori cargo alle missioni umanitarie.

Il velivolo Grand Caravan EX è usato da linee aeree regionali, operatori di voli charter, vettori cargo e a operatori di missioni speciali. Il velivolo offre una potenza di 867 cavalli e una velocità di salita 1.275 piedi al minuto.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.