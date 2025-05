Russia, multa a Apple per propaganda Lgbtq+

Apple è stata multata in Russia per “propaganda in favore del movimento Lgbtq+”, movimento che nella Federazione è al bando poiché considerato contrario ai “valori della famiglia tradizionale” (qualsiasi iniziativa o manifestazione Lgbt è vietata nel Paese).

A dedicedere la sanzione è stato il tribunale distrettuale Tagansky di Mosca, dopo un’udienza avvenuta a porte chiuse.

Il sito MilanoFinanza spiega che nel novembre del 2023 la Corte Suprema aveva accolto l’istanza presentata dal ministero della Giustizia, istanza che ha definito la messa al bando nel Paese del movimento internazionale Lgbt, accusato, tra le altre cose, di estremissmo.

La decisione è stata pressa dal tribunale distrettuale Tagansky di Mosca, dopo un’udienza a porte chiuse, che ha stabilito per Apple quattro ammende per un importo complessivo di 10,5 milioni di rubli (circa 130.000 euro).

L’accusa contro la Mela sembra essere sia scaturita dall’introduzione nell’aggiornamento iOS 18 di uno sfondo con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtq+. Secondo il canale Telegram Baza, vicino ai servizi di sicurezza russi, questa scelta sarebbe stata interpretata come una violazione della legge sulla propaganda Lgbtq+.

È la prima volta che l’azienda di Cupertino volta viene sanzionata per la “propaganda di valori non tradizionali”, ma era stata già multata in passato per altri reati, compresa la mancata eliminazione di app che mostravano informazioni vietate in Russia.

La Russia è ai ferri corti con diverse aziende tecnologiche straniere, in particolare per la distribuzione di quelli che Mosca considera contenuti illeciti e per non avere adottato sistemi di memorizzazione dei dati in loco. Sono stati avviati procedimenti amministrativo sanzionatorio nei confronti di aziende e relative app, piattaforme e servizi per dineghi riguardanti la localizzazione dei dati degli utenti.

In passato Apple e Google sono state costrette a rimuovere dai rispettivi store app ideate da alcuni attivisti politici di minoranza nel Paese.

In linea generale, varie decisioni di Mosca si inseriscono in una più ampia strategia posta in atto dal governo russo volta ad acquisire un generalizzato e sistematico monitoraggio delle attività online degli utenti.