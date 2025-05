iOS 19 e iPadOS 19, tra le novità in arrivo migliorie con target nuovi mercati strategici per Apple

Non solo una interfaccia rinnovata: iPadOS 19 dovrebbe includere – tra le altre cose – anche diverse novità “sotto il cofano” legate a Apple Pencil, in particolare il supporto a grafie bidirezionali, utili con mercati con ad esempio quelli dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti.

Lo riferisce il solito Mark Gurman di Bloomberg parlando di novità per iOS 19 e iPadOS 19 che consentiranno di offrire il supporto calligrafico alla linga araba con Apple Pencil, una “tastiera bidirezionale altamente avanzata” che permetterà di passare dall’arabo all’inglese sia su iPhone, sia su iPad, e anche di supporto ad una “penna calligrafica virtuale” per iPad.

Gurman spiega che obiettivo di Apple con queste funzioni è ovviamente ambire ancora di più ai mercati degli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e India, realtà con enormi potenziali di crescita, importanti in un momento nel quale il rapporto con la Cina è sempre più complicato.

La Casa di Cupertino aprirà nelle prossime settimane il suo negozio online in Arabia Saudita e dal prossimo anno anche i primi Apple Store fisici.

iOS 19 dovrebbe in generale includere novità che interesseranno ovviamente gli utenti di tutto il mondo, incluse ottimizzazioni per l’autonomia, miglioramenti alle funzioni di accessibilità e la sincronizzazione della connessione Wi-Fi per i collegamenti negli hotel.

Queste e altre novità saranno mostrate in anteprima in occasione della WWDC di giugno (conferenza sviluppatori). evento nel corso del quale sarà presentata la prossima generazione di iOS, macOS e iPadOS: si prevede non solo un’evoluzione estetica, ma un cambiamento profondo nell’esperienza d’uso quotidiana connesso sia alla sua fruibilità che alle sue funzioni.

