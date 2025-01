Salvadanaio elettronico, somma il valore delle monete per voi a 3,50 €

Pubblicità

Vi piace risparmiare ma temete il giorno in cui dovrete rompere il salvadanaio e contare tutte le monetine? Niente paura, abbiamo la soluzione anche per questo: vi basta investire i pochi euro dell’attuale offerta che vi fa comprare un salvadanaio elettronico che si occupa proprio di fare “il lavoro sporco” al posto vostro.

Il tappo infatti incorpora un sistema di conteggio automatico delle monete, sicché basta inserire le monete nella fessura e il dispositivo si occuperà di registrare il valore totale mostrando l’importo direttamente sullo schermo, così da avere sempre a disposizione un resoconto dei progressi del proprio risparmio.

È realizzato in ABS e PC, perciò è in grado di resistere all’uso quotidiano e durare nel tempo. Le sue dimensioni compatte (20,5 x 11,5 cm) lo rendono facile da posizionare in qualsiasi angolo della casa, senza occupare troppo spazio.

La capacità è di 1,8 litri, all’incirca il volume che verrebbe occupato da 800-1000 monete. E se temete che da pieno possa risultare troppo pesante, sappiate che ai lati sono presenti due piccole scanalature che permettono di maneggiare il barattolo in maniera pratica e sicura.

E nel momento in cui si intende recuperare i risparmi basta svitare il coperchio anziché rompere il barattolo, perciò è del tutto riutilizzabile all’infinito. E quando si scarica, basta sostituire le batterie AAA che lo alimentano.

L’unica cosa da tenere a mente, se l’intenzione è quella di darlo in regalo a un bambino, è quella di inserire le monete lentamente in modo da dare il tempo al sistema di leggere il valore esatto della moneta aggiunta.

E in fase di acquisto abbiate cura di selezionare il modello in EUR, l’unico in grado di riconoscere correttamente le monete della valuta attualmente in vigore nel nostro paese.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 13 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere intorno ai 3.50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.