Recensione Sony WF-C510, se volete spendere poco la scelta è questa

Pubblicità

Il mondo degli auricolari a basso costo è diventato straordinariamente competitivo. Inaugurato dai soliti marchi cinesi, alcuni dei quali fanno anche prodotti egregi (qualche nome: SoundCore e Jlab) è oggi affollato anche di grandi marchi, parliamo di aziende come Jabra, Sennheiser, Samsung, JBL, e Sony che provano a strappare clienti ai precursori asiatici e a vicenda.

Il contesto molto competitivo aumenta costantemente il valore apportato dai dispositivi ed è questo che succede anche con i Sony WF-C510, un accessorio da meno di 50€ che promette molto.

Sony WF-C510 cosa sono

Sony, in realtà, non è una vera neofita dei low cost. Aveva fatto il suo ingresso in questo abito con i già ottimi C700N di cui i WF-C510 sono gli eredi. Ma qui siamo ben sotto a quel livello di prezzo (130 € poi scontati intorno ai 70€).

Per essere chiari stiamo ad un terzo del prezzo degli AirPods 4. Anche a fronte dell’ovvia assenza dell’integrazione con iPhone, tutto il resto degli auricolari Apple c’è, anzi c’è qualche cosa di più come i gommini ad esempio o la promessa di un isolamento dal rumore ad alta efficienza.

A queste condizioni i Sony i WF-C510 si presentano, come detto, non solo come un prodotto allettante per persone principalmente attente al prezzo ma anche per chi vorrebbe, ad un certo prezzo, portare a casa qualche cosa di interessante ottimizzando la spesa, cosa non sempre vera sia quando si scelgono i cinesi che, diciamo la verità, anche Apple. Ma partiamo dall’inizio.

Sony WF-C510 come sono fatti

Presi in mano i Sony WF-C510 colpiscono subito per per l’estrema leggerezza. Si tratta del risultato delle dimensioni della custodia e dalle scelte sui materiali.

La plastica è sottile e ha un aspetto un po’ economico ma la finitura opaca e chiusura del coperchio che offre un soddisfacente click meccanico riducono la sensazione di prodotto costruito al risparmio e alla fine si percepisce una qualità superiore a quella di altri prodotti in questa fascia di prezzo.

Eccellente oltre alle dimensioni (poco più di quelle di un rossetto), perfette per esaltare la tascabilità, la particolare forma ergonomica degli auricolari.

Una volta indossati entrano profondamente dentro al cavo auricolare, molto più in fondo di altri concorrenti che abbiamo provato anche recentemente. Grazie a questo sono estremamente stabili; scegliendo il giusto gommino (ce ne sono di tre misure) risultano anche abbastanza comodi da indossare a lungo. Attenzione però: se non vi piace questo tipo di vestibilità, qui siamo al cosiddetto “deal breaker”: i Sony WF-C510 “tappano” l’orecchio in maniera molto significativa e quindi non sono per voi.

Come funzionano

Ciascuno dei due auricolari ha un tasto fisco per il controllo delle funzioni. Tasto Destro e sinistro insieme permettono di gestire praticamente tutto, incluso il volume e la modalità trasparenza (di cui parleremo dopo).

Stiamo anche parlando di auricolari con connessione multidispositivo (si possono collegare a due differenti sistemi di riproduzione senza necessità di passaggi complicati), ricarica rapida via USB-C e certificazione IPX4.

C’è anche un’applicazione particolarmente completa che offre oltre all’equalizzatore, la possibilità di personalizzare una lunga serie di opzioni oltre che di verificare la carica della batteria dei due auricolari e della custodia.

Manca qualche cosa? Ovviamente sì, ma sarebbe impossibile non fosse così per un paio di auricolari da 50€.

La lacuna più fastidiosa (sia perché utile sia perché altri concorrenti a prezzo simile ce l’hanno) è la mancanza del sensore che attiva e disattiva la riproduzione a seconda che si siano indossati o meno gli auricolari. Altre cose come il sistema per la localizzazione degli auricolari e anche l’audio spaziale o la ricarica wireless non sono così fondamentali in un prodotto con questo livello di prezzo.

Il controllo del rumore

Quel che non manca è un sistema per controllare il rumore. Diciamo “controllo rumore” e non di soppressione del rumore perché non c’è la tecnologia ANC. In pratica l’isolamento qui è solo passivo.

La sorpresa è che il sistema è straordinariamente efficace. Abbiamo usato i Sony WF-C510 durante un lungo viaggio in treno alternandoli ai nostri AirPods Pro. Non possiamo dire che la loro capacità di eliminare il rumore sia identica a quella di un sistema attivo, in particolare sui rumori a bassa frequenza come il rombo della strada o di un jet, oppure quello il rumore delle ruote di un treno, ma l’efficacia su alcuni rumori tipici di un casa, sui suoni più acuti e la voce umana è molto vicina alla capacità di soppressione di auricolari ANC.

Con audio in riproduzione anche a volume medio diventa praticamente impossibile sentire ed essere disturbati da quel che si dice intorno a noi.

In pratica se vi serve un paio di auricolari che vi aiutino a concentrarvi in palestra, oppure in treno o su un mezzo pubblico vi tolgano di torno le chiacchiere della gente e magari attenui altri suoni come, ad esempio, il pianto di un bambino i Sony WF-C510 fanno il loro dovere.

La modalità trasparenza

La riduzione del rumore ambiente è talmente buona da avere richiesto, nella visione di Sony, anche una modalità “suono ambiente” che altro non è che una modalità trasparenza anche piuttosto sofisticata. Si preme un tasto ed entrano in azione dei microfoni che raccolgono il suono e lo fanno passare oltre il sigillo auricolare.

La qualità del suono catturata dai microfoni esterni non è così naturale come quella del AirPods Pro ma non c’è nulla di effettivamente criticabile in questa fascia di prezzo. Da notare che è possibile sia selezionare una modalità che fa passare selettivamente le voci umane bloccando altro rumori e la possibilità di aumentare o diminuire la trasparenza stessa.

La qualità della musica

A questo livello di prezzo la domanda che arriva inevitabile è quanto dobbiamo rinunciare in termini di qualità musicale. Non sorprendetevi se diciamo non molto.

I Sony WF-C510 offrono un suono leggermente scolpito e modestamente compresso, ma corposo, ricco di tonalità, capace di intrattenere e con un elevato dinamismo per la classe di mercato e di prezzo in cui essi si collocano.

Li abbiamo provati con differenti brani musicali, dal pop al rock, dall’acustica a canzoni in cui prevale la voce umana e in ogni occasioni abbiamo ricavato ottime impressioni. I toni medi prevalgono ovunque. A volume onesto, i i bassi sono potenti, piuttosto profondi senza essere distorti e la voce è presentata in maniera calda e coinvolgente. Gli alti, benché non troppo raffinati, ci sono.

Forse nei WF-C510 manca solo un pochino di dinamica e di agilità. Specialmente a volume più alto, si percepisce una separazione dei canali non al top come non esemplare è l’ampiezza del suono, ma questo appare evidente solo dopo averli confrontati direttamente con auricolari dal costo molto più elevato, come gli AirPods 4 e soprattutto con gli AirPods Pro.

Alla fine di tutte le considerazioni possibili sulla qualità musicale, la verità è che presi nel loro contesto e nella loro fascia di prezzo, musicalmente parlando questi auricolari economici Sony non solo non temono nessuno, anzi sono ad un livello di molto superiore al resto del mercato.

Autonomia

I Sony WF-C510 hanno un altro pregio: da specifiche funzionano 11 ore senza ricarica che diventano 8 ore con la funzione di trasparenza attivata, tempi che in realtà sono da ritenere conservativi. Nel corso della nostra prova, siamo arrivati molto vicini alle 14 ore di riproduzione.

Si tratta di un’autonomia straordinaria; se non si può gridare al miracolo assoluto è perché la custodia, per le sue dimensioni e la sua leggerezza, è in grado di offrire solo una ricarica extra.

Ma alla fine il pacchetto garantisce sulla carta almeno 22 ore di autonomia, nella pratica non siamo distanti dalle specifiche degli AirPods 4 senza ANC (30 ore), che per altro ad esempio non sono assolutamente in grado di bloccare la stessa quantità di rumore dei Sony WF-C510.

In conclusione

Arrivando alle conclusioni dovremmo trovare indicare difetti e pregi e poi deliberare un consiglio per gli acquisti e di solito tutto deve partire dal prezzo che delinea le attese.

Qui il rapporto è incredibilmente sbilanciato. Come è possibile trovare un difetto reale in un paio di auricolari da 50 € (spesso venduti ad un prezzo anche più basso), leggerissimi, multidispositivo, capaci di offrire soddisfazioni in fatto di riproduzione musicale, che pur non avendo un sistema ANC isolano dal rumore con grande efficacia, che siano stabili nelle orecchie, leggerissimi ma anche dotati di un’autonomia elevatissima?

Certo potremmo criticare il fatto che non si accendono e si spengono automaticamente quando li si indossa, il fattore di forma non adatto a tutti oppure l’aspetto un po’ “cheap” delle plastiche ma, ragazzi, stiamo parlando di un paio di auricolari Sony da meno di 50€!

A questo punto è facile capire chi dovrebbe valutare l’acquisto degli WF-C510: tutti coloro vogliono ottimizzare ogni euro che esce da portafogli e in sostanza chiunque voglia avere un paio di auricolari buoni un po’ per tutto spendendo il meno possibile.

In circolazione c’è ovviamente di molto meglio dei WF-C510, ma se volete trovare un concorrente capace di pareggiare la qualità di questi auricolari Sony allo stesso prezzo, vi auguriamo buona fortuna.

Pregi e difetti

Pro

Efficiente sistema di controllo del rumore

Buona qualità musicale

Lunga autonomia

Prezzo eccellente in rapporto alle funzioni

Contro

Manca l’attivazione automatica

Plastiche un po’ economiche

Una sola ricarica con dalla custodia

Prezzo e disponibilità

I Sony WF-C510 sono in vendita ad un prezzo consigliato di 60€ in quattro colori, giallo, bianco, azzurro e nero. Si trovano già da oggi in sconto a 49 €.