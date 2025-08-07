In macOS Tahoe lo spettacolare salvaschermo in stile Liquid Glass

Manca poco più di un mese al rilascio della versione definitiva del prossimo sistema operativo macOS 26 Tahoe: Apple sta accelerando e affinando lo sviluppo del futuro sistema operativo per macOS.

Nella beta 5 di macOS 26 rilasciata a sviluppatori e beta tester è presente una piccola ma gradita novità: un nuovo salvaschermo. Aprendo Impostazioni di Sistema e selezionando (sulla colonna a sinistra) la voce “Sfondo” è possibile selezionare lo sfondo dinamico “Tahoe” e attivare il salvaschermo associato, disponibile sia in modalità Light che Dark.

Servono ancora i salvaschermo?

I salvaschermo non hanno più l’utilità di un tempo (concepiti come misura di protezione degli schermi CRT) ma sono ancora utili per nascondere la Scrivania quando non siamo al computer o abbiamo bisogno di più privacy. Il salvaschermo si avvia automaticamente ogni volta che il Mac rimane inattivo dopo il periodo di tempo impostato dall’utente.

In alternativa è possibile selezionare un “angolo attivo” per il salvaschermo, spostando il puntatore oltre l’angolo per avviare immediatamente il salvaschermo (basta andare in Impostazioni di Sistema > Scrivania e Dock, scorrere la finestra fino in basso, selezionare il pulsante “Angoli attivi” e impostare l’angolo desiderato per attivare il salvaschermo.

Con alcuni salvaschermi è possibile impostare delle opzioni, ad esempio: attiva una vista aerea fissa come sfondo, utilizzando la vista aerea slow motion del salvaschermo, scegliere la frequenza di scorrimento delle viste aeree oppure scegliere uno stile per la riproduzione casuale delle immagini.

Il nuovo salvaschermo si aggiunge ad altre opzioni per il Desktop come lo sfondo dinamico “Tahoe” che mostra un filmato reale del lago omonimo, un grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada negli Stati Uniti, situato nel confine tra la California e il Nevada.

Quando arriva la versione definitiva di macOS 26?

Al momento, la beta di macOS 26 Tahoe è disponibile solo per gli sviluppatori e i beta tester. La beta pubblica è disponibile da luglio tramite il programma Apple Beta Software a partire da questa pagina dedicata del sito Apple. Il rilascio definitivo è previsto in autunno come aggiornamento gratuito. L’elenco dei Mac compatibili è disponibile a questo indirizzo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolodi macitynet.