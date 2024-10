SAMEBIKE 20LVXD30, l’elettrica pieghevole con lunga autonomia è in sconto

Pubblicità

Con la bicicletta elettrica, muoversi in città diventa ancora più semplice e senza fatica: quella pieghevole è poi la soluzione migliore per chi cerca praticità e comfort senza rinunciare alla piena mobilità. Se ve ne serve una, l’ottima SAMEBIKE 20LVXD30 al momento è in sconto.

Dotata di ruote da 20 pollici, permette di affrontare qualsiasi percorso urbano grazie alla sua agilità e maneggevolezza. L’autonomia varia tra i 40 e gli 80 km e la ricarica completa richiede soltanto 4 ore, permettendo di pianificare le proprie avventure con la massima flessibilità.

Il motore da 350 W offre una potenza adeguata per affrontare anche le salite più impegnative, con una pendenza massima del 30°. Grazie al cambio Shimano a 7 velocità, si ha sempre il controllo necessario per ottimizzare la pedalata in ogni situazione, riducendo o perfino eliminando lo sforzo fisico della pedalata.

Come dicevamo in apertura il suo punto di forza sta nella possibilità di ripiegarla facilmente: a quel punto occuperà un volume di appena 80 x 68 x 48 cm, risultando così estremamente comoda da riporre (ad esempio nel portabagagli dell’auto) o da trasportare.

La velocità massima di 25 km/h rispetta i limiti di legge in Italia, garantendo al contempo un’esperienza di guida vivace e dinamica. Il manubrio è dotato di uno schermo LED che offre statistiche utili, come la velocità e il livello di carica della batteria. Inoltre, la presenza di un portacellulare con presa USB-A permette di ricaricare il proprio dispositivo durante il tragitto, mantenendosi sempre connessi.

Per garantire la sicurezza, è inclusa una luce LED anteriore che illumina il percorso durante le uscite notturne. Non dimentichiamo infine il telecomando per bloccare e sbloccare la bici e le sospensioni sulla ruota anteriore e sottosella che assorbono le asperità della strada.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 618 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

