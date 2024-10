PDFKey Pro, meno di 5 € per l’utility Mac e Win che sblocca ed edita i PDF protetti

Pubblicità

PDFKey Pro è una utility per Mac e Windows che permette di sbloccare i file PDF protetti con password. Il blocco nei PDF consente normalmente di limitarne l’accesso, impostando apposite password e applicando restrizioni ad alcune funzioni, ad esempio la stampa e la modifica.

PDFKey Pro include strumenti avanzati per l’automazione, inclusi strumenti per i più esperti per la linea di comando che consentono di automatizzare flussi di lavoro complessi. L’utility NON funziona con le protezioni DRM (es. quelle di eBook) ed è pensata per consentire semplicemente la stampa e la copia di elementi negli Appunti.

Quando si crea un PDF è possibile modificare le impostazioni di autorizzazione, richiedendo una password per le autorizzazioni (la password principale). La password per le autorizzazioni consente di limitare la stampa, la modifica e la copia dei contenuti dei file PDF, e verrà richiesta all’utente se desidera modificare le limitazioni impostate dall’autore del PDF.

I PDF protetti impediscono modifiche alle restrizioni ma usando una utility come questa è possibile sbloccare documenti protetti per i quali, ad esempio, l’autore ha impostato l’impossibilità di stampare o copiare elementi, rimettere mani su documenti per i quali abbiamo perso la password di accesso, bloccare a nostra volta documenti da proteggere prima di inviarli a qualcuno.

L’applicazione è multilingua (italiano compreso). Potete acquistare PDFKey Pro in offerta speciale a 5 $ invece che 28,49 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Partite da questa pagina per comprare PDFKey Pro e per scoprite gli altri software in offerta: