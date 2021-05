Samsung vuole battere Apple sul tempo negli occhiali smart

Negli anni Samsung ha battuto Apple sul tempo per quel che riguarda il mercato dei phablet, grazie a Galaxy Note con supporto S Pen: lo stesso è accaduto nel mercato degli indossabili, grazie a Galaxy Watch e più di recente anche in quello dei dispositivi pieghevoli foldable, con Galaxy Z e Flip: ora sembra che Samsung voglia arrivare prima di Apple anche nel campo degli occhiali smart per la realtà aumentata.

Sul fronte degli smartwatch, essere i primi non è servito a molto, considerando che Apple continua a dominare questa categoria di prodotti con Apple Watch. A marzo Cupertino ha pubblicato un rapporto dal titolo “nel 2020 Apple Watch è stato il leader globale, triplicando il secondo posto nelle consegne di Huawei”.

Apple ha schiacciato la concorrenza tra cui Huawei, Samsung e Fitbit. Ecco perché Samsung e Google hanno annunciato che ora stanno combinando il sistema operativo Tizen di Samsung con WearOS di Google in una piattaforma unificata in modo da affrontare meglio watchOS di Apple a partire dalla fine dell’anno.

Avere l’interfaccia utente di Google e i team di ricerca che assistono Samsung con WearOS per smart glass aiuterebbe notevolmente Samsung a fare il primo passo in questo settore promettente, anticipando così i futuri dispositivi eyeware di Apple.

Nell’ultimo anno sono stati pubblicati due rapporti sui brevetti Samsung sugli smartglass, come rileva PatentlyApple, da cui riportiamo le immagini di questo articolo. Uno riguardava il design, con supporto a lenti da vista, e l’altro riguardava la nuova interfaccia utente circolare specifica per smartglasses.

Più di recente ancora, si è scoperto che a Samsung è stato concesso un brevetto sul design per gli occhiali smart. Sebbene i brevetti di questo tipo non rivelino mai dettagli sulle componenti che costituiranno il prodotto, il brevetto fornisce una serie di immagini in cui viene mostrato il design da diverse angolazioni.

Mentre l’ingresso di Apple nel mercato degli occhiali smart inizierà con un visore Mixed Reality, probabilmente più simile a un dispositivo stile Oculus, il colosso di Cupertino sta sicuramente lavorando su smartglass che potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi 3 o 4 anni.