Samsung chiude il 2021 con ricavi record trimestrali e annuali

La scarsità globale di chip c’è e continuerà a farsi sentire anche per Samsung, ciò nonostante il colosso sudcoreano registra ricavi record sia per l’ultimo trimestre del 2021 che per l’intero anno.

Il fatturato degli ultimi tre mesi dello scorso anno è di 63,6 miliardi di dollari, una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un profitto operativo di 11,5 miliardi di dollari. Per l’intero 2021 i ricavi Samsung sono pari a ben 232,4 miliardi di dollari e profitti operativi di 42,9 miliardi.

La divisione che produce memorie, solitamente uno dei business più redditizi della società, segna un rallentamento dovuto alla scarsità globale di chip. Il fatturato della divisione è di 21,6 miliardi di dollari con profitto operativo di 7,35 miliardi nel quarto trimestre 2021, quindi in leggero calo rispetto ai 21,96 miliardi di dollari di fatturato del terzo trimestre, dove erano stati registrati profitti di 8,36 miliardi.

Samsung prevede in crescita nei prossimi mesi i business legati alle componenti hardware, in particolare le memorie per la domanda per server e quella dei pannelli display per i nuovi smartphone in arrivo.

Samsung attribuisce il doppio record all’aumento delle vendite nei prodotti consumer di fascia alta per smartphone, televisori ed elettrodomestici, con la previsione di continuare a sfruttare questa tendenza con l’imminente introduzione dei nuovi Galaxy S22 o come saranno battezzati i terminali di ultima generazione che saranno svelati nell’evento Samsung Galaxy Unpacked in programma per il 9 febbraio.

Mentre gli osservatori anticipano novità contenute, Samsung è certa che si tratterà di una delle serie Galaxy più innovative da diversi anni a questa parte. Come sempre tra i risultati più attesi ci sono quelli di Apple che li presenterà giovedì 27 gennaio verso le ore 23 in Italia.

