Samsung crea la divisione chip smartphone per contrastare Apple

La divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics ha formato un gruppo per sviluppare un nuovo Application Processor, un chip per smartphone e tablet che dovrebbe competere meglio con i processori Apple Serie A impiegati in iPhone e iPad (non Pro).

Da tempo il colosso sudcoreano fa affidamento alla divisione Samsung System LSI per i chip proprietari Exynos sfruttati negli smartphone Galaxy, ma questi chip non hanno raggiunto le prestazioni ambite da Samsung. Altri fornitori di chip per la divisione Mobile Experience business sono Mediatek e Qualcomm.

La nuova divisione Mobile Experience (MX) è responsabile della gestione delle varie attività legate agli smartphone: il nuovo team che si occuperà dello sviluppo dell’application processor farà parte della divisione MX e non di Samsung System LSI. Alla guida del nuovo team è stato nominato Choi Won-joon, vice presidente esecutivo Samsung, dal 2016 dirigente per le attività legate alla telefonia mobile, in precedenza dirigente di Qualcomm.

A riferire le novità in corso in Corea del Sud è il sito The Elec, spiegando che probabilmente il nuovo team potrebbe essere stato formato per ottimizzare la linea Exynos ma probabilmente l’obiettivo è sviluppare un chip del tutto nuovo, in grado di competere con i chip serie Ax di Apple.

Non sono inizialmente mancati problemi di prestazioni con Samsung Galaxy S22, risolti da aggiornamenti software che hanno permesso di eliminare i problemi ma limitando velocità e prestazioni erogate dal chip (throttling). La vicenda aveva spinto il CEO dell’azienda a scusarsi con gli utenti, spiegando che la riduzione in termini di performance di CPU e GPU era una scelta dovuta alla necessità di “ridurre al minimo il surriscaldamento mantenendo la stabilità”.

La causa indicata da molti per i problemi in questione era legata ai chip Exynos, e per questo nel Galaxy S23 l’azienda avrebbe optato per i chip Snapdragon di 8 Gen 2 Qualcomm (annunciati a novembre). Le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 2 fanno un balzo in avanti rispetto ai due modelli precedenti (8 Gen 1 e 8+ Gen 1) ma non sono ancora in grado di competere con quanto propone Apple con A16 Bionic e anche con il precedente A15 Bionic.