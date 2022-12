iPhone 14, il rilevamento incidenti crea problemi ai soccorsi in Canada

Le squadre di ricerca e soccorso della British Columbia in Canada si stanno lamentando di diversi falsi allarmi per quel che concerne la funzione di rilevamento incidenti di iPhone 14, chiedendo addirittura delle modifiche.

La funzione di rilevamento degli incidenti è disponibile su iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra. Utilizza più sensori sul dispositivo per determinare se un utente ha avuto un incidente e chiamare i soccorsi.

Un rapporto di The Globe and Mail condivide diverse richieste delle squadre di soccorso della British Columbia che hanno riscontrato la problematica. Le squadre di soccorso in elicottero si sono trovate a intervenire su falsi allarmi: in alcune occasioni, arrivati sul posto non hanno trovato alcuna situazione di pericolo.

Apple spiega che non c’è “un’arma magica” dietro la funzione di rilevamento degli incidenti. I dispositivi cercano impatti con elevata forza g, suoni di un incidente e arresti improvvisi che potrebbero indicare un grave incidente. Il sistema è progettato per avvisare i soccorritori nel caso in cui una persona, dopo un incidente, rimanga incosciente o non sia in grado di contattare manualmente i soccorsi. In alcuni casi si è già dimostrato utile per salvare la vita di alcuni utenti.

Adesso, però, si scopre che i falsi allarmi non sono poi del tutto inverosimili. Il problema è anche di natura economica, considerando che ciascuna di queste chiamate può arrivare a costare anche 10.000 dollari. La problematica è ancor più evidente se si considera che i budget delle squadre di soccorso è spesso limitato, e quindi dovrebbe essere indirizzato solo alle reali emergenze.

Alcune delle squadre stanno chiedendo ad Apple di trasformare il sistema, richiedendo un intervento dell’utente per eliminare le possibilità di falsi positivi. Dwight Yochim, senior manager della British Columbia Search and Rescue Association, ha condiviso i suoi pensieri sulla funzione, specificando che al momento non sembra “volerci molto per attivarlo”.

Anche la funzione analoga su Apple Watch è stata al centro di attenti esami, sempre per i possibili falsi allarmi: alcuni utenti hanno inavvertitamente chiamato i servizi di emergenza semplicemente premendo inavvertitamente i pulsanti dell’orologio.

Apple sta cercando modi per migliorare il rilevamento incidenti. In iOS 16.2, agli utenti viene chiesto se la funzione è stata attivata per errore, così da raccogliere probabilmente dati per fermare i falsi positivi.

