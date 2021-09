Il processore A15 di iPhone 13 ancora più veloce di tutti i concorrenti

Il processore A15 che dovrebbe essere nel nuovo iPhone 13, continuerà a consentire ad Apple una agevole supremazia in fatto di prestazioni sui telefoni cellulari della concorrenza. Questo, almeno, quel che si deduce a dare credito ad un post apparso sul forum cinese Clien.net.

Su questa bacheca di discussione i dati di benchmark di quello che viene ritenuto essere, appunto, il processore A15 sono significativamente superiori a quelli del processore A14 che oggi viene usato quasi esclusivamente in iPhone 12 (solo iPad Air 4 ha la stessa componete). Entrando nel dettaglio le prestazioni della GPU nel test Manhattan 3.1 permettono un frame rate di 198 FPS al primo test, al secondo lo score scende a 140/150 FPS, un calo che potrebbe essere determinato dalla necessità di ridurre il surriscaldamento quando c’è un elevata richiesta di potenza. In ogni caso iPhone 12 offre performance mediamente di 170 FPS nello stesso test.

Se questi dati fossero confermati, come sottolinea AppleInsider che menziona il sito cinese,. saremmo di fronte ad un incremento di prestazioni intorno al 13% rispetto ad A14, superiore al vantaggio sulla GPU offerto dall’attuale processore rispetto ad A13. Ricordiamo che il chip di oggi presentava un incremento di circa l’8%.

La velocità di calcolo grafico, per quanto fondamentale, non è ovviamente tutto in un processore come quello usato per iPhone. Contano anche i valori delle prestazioni generali e il consumo. L’A14 ad esempio era generalmente più veloce di A13 del 15% e del 30% più efficiente nella gestione dell’energia. Nel campo della intelligenza artificiale era anche dell’83% più potente di A13.

Ricordiamo che il processore A15 avrà ancora una architettura a 5 nanometri come il processore A14. L’incremento delle prestazioni dovrà dunque avvenire lavorando su altri aspetti. In base alle informazioni raccolte fino ad oggi non ci si attende un incremento dei core; piuttosto potrebbe essere la volta dell’adozione di memorie RAM LPDDR5 che si sperava già di vedere in iPhone 12 ma che invece non si sono viste.