Samsung e Lenovo non partecipano a MWC 2021

Nonostante la pandemia lo scorso anno l’associazione GSMA dei principali operatori di telefonia al mondo ha organizzato il Mobile World Congress MWC 2020, ma è stata costretta a cancellarlo dopo una lunga serie di defezioni delle principali società: quest’anno il copione rischia di ripetersi con gli annunci di Samsung e Lenovo che non parteciperanno a MWC 2021.

Sempre per la pandemia la GSMA ha spostato l’evento da febbraio-marzo, periodo in cui si svolge da sempre, per farlo iniziare il 28 giugno ma, nonostante il posticipo in estate e le numerose rassicurazioni sulle misure di prevenzione e sicurezza, la partecipazione a una fiera internazionale con presenza in persona ha già spinto diversi colossi IT a rinunciare.

Le prime grandi società ad annunciare che non avrebbero partecipato a MWC 2021 sono state Ericsson, Oracle, Nokia e Sony nel mese di marzo, seguite poi anche da Google che si è chiamata fuori in aprile, indicando però una partecipazione a distanza in formato digitale. Ora alla lista dei grandi assenti si aggiungono anche Samsung e Lenovo che hanno annunciato che non parteciperanno a MWC 2021 in presenza a Barcellona per tutelare la sicurezza di dipendenti, clienti e partner.

Un brutto colpo per la GSMA considerando che la multinazionale sudcoreana da sempre presenzia a ogni edizione del Mobile World Congress di Barcellona con un bugdget milionario per assicurarsi uno degli spazi espositivi più grandi e visitati dell’intera manifestazione. Anche Lenovo negli anni ha progressivamente aumentato spazi espositivi ed eventi dedicati in occasione del Mobile World Congress.

«La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti è la nostra priorità numero uno, quindi abbiamo deciso di ritirarci dall’esposizione in persona al Mobile World Congress di quest’anno» così un portavoce di Samsung ha annunciato il ritiro da MWC 2021 ai microfoni di Reuters. Come Google anche Samsung presenzierà all’evento ma solo in forma virtuale. Ora non rimane che attendere per scoprire se altri big decideranno di ritirarsi, ma il rischio che si ripeto lo stesso copione del 2020 è concreto.

