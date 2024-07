¡Suerte! è un nuovo corto di Apple girato con iPhone 15 Pro Max

Pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo video per evidenziare le possibilità del sistema di fotocamere di iPhone e le sue potenzialità nel campo della produzione cinematografica.

Oltre al corto vero e proprio, Apple ha anche diffuso il “making of”, per mostrare come è stato realizzato il filmato di prova.

Il titolo del corto è ¡Suerte!, ed è presentato come un curioso esempio di utilizzo delle varie funzionalità offerte dalle fotocamere di iPhone, utilizzate per le riprese.

Dal making of si apprende che sono state usate funzionalità quali la stabilizzazione con la modalità Azione (utile per girare video fluidi anche quando si tiene il telefono in mano e ci si sposti molto, ad esempio, correndo o facendo trekking), la modalità Cinema (per registrare video con una profondità di campo ridotta e aggiungere transizioni della messa a fuoco per un aspetto cinematografico), il zoom ottico 5x con focale da 120mm (utile per scattare primi piani più nitidi a distanze ancora maggiori), la modalità notte per catturare più dettagli e illuminare gli scatti in condizioni di luce scarsa.

Per la registrazione dei video è stato usato l’encoding log, opzione di codifica per iregistrare in formato ProRes (che su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max permette di registrare fino in formato 4K a 30 fps e in 4K a 60 fps se collegati a un dispositivo di archiviazione esterno).

Il corto è diretto dal duo Pasqual Gutiérrez e Raúl “RJ” Sanchez, in arte “CLIQUA”, ed è così descritto: “Il giovane musicista Iván Cornejo (cantautore noto per gli album Alma Vacía, Dañado e Mirada, ndr)) intraprende un viaggio in Messico per cercare l’ispirazione dalle sue radici, luogo dove lo aspetta una grande avventura”.