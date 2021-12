Samsung ha accorpato le divisioni mobile ed elettronica di consumo

Samsung ha comunicato di avere accorpato le divisioni mobile e consumer electronic in un’unica entità, e che la divisione appena creata sarà guidata da un unico CEO.

La combinata unità commerciale, ora denominata Set Division, sarà guidata da JH Han, promosso a CEO. In precedenza l’azienda sudcoreana aveva collocato due CEO distinti e separati alla guida della divisione mobile e dell’unità Consumer Business.

Nella sua nuova posizione di CEO, Han sarà responsabile della supervisione delle attività che riguardano smartphone, TV ed elettrodomestici.

Samsung riferisce che Han ha svolto un ruolo importante nel settore del conglomerato che si occupa di TV, affermando che il manager “rafforzerà la sinergia tra le diverse attività della Set Division, contribuendo a fornire stimoli per la creazione di nuove attività e tecnologie”.

Parallelamente, l’azienda sudcoreana ha anche nominato un nuovo CEO pe la redditizia divisione che si occupa di semiconduttori. La divisione in questione è ora guidata da Kyehyun Kyung, in precedenza amministratore delegato di Samsung Electro-Mechanics, divisione dell’azienda che fornisce componenti passivi in ​​diversi settori industriali. Prima della nuova nomina, Kyung ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle attività dell’azienda che si occupano di chip per memorie DRAM e NAND.

Il CEO uscente, Kinam Kim, è stato nominato presidente dell’Advanced Institute of Technology di Samsung, hub di ricerca e sviluppo del gruppo.

Altri dirigenti responsabili di chip promossi recentemente, sono: Inyup Kang, in precedenza presidente della logic business unit di Samsung e ora a capo della semiconductor business unit nordamericana, e Yongin Park che occuperà il ruolo pria di Kang.

La nomina di Kang alla guida dell’unità operativa di Samsung che in Nord America si occupa di semiconduttori, fa seguito all’annuncio dell’azienda dello scorso mese: l‘intenzione di spendere 17 miliardi di dollari negli Stati Uniti per creare uno stabilimento produttivo a Taylor (Texas) per la creazione di chip che dovremmo vedere in dispositivi di prossima generazione per applicazioni come la telefonia mobile, 5G, calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale.

Samsung dovrebbe annunciare ulteriori rimpasti tra i dirigenti nei prossimi giorni.