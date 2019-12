Samsung ha venduto 1 milione di Galaxy Fold

L’eccitazione per la novità tecnologica è stata prima superata dai problemi tecnici e poi criticata da alcuni per essere un prodotto beta proposto a caro prezzo agli utenti: Samsung smorza i toni annunciando di aver venduto un milione di Galaxy Fold e che il lancio è servito anche per ottenere feedback che altrimenti sarebbe stato impossibile raccogliere.

L’aggiornamento sullo stato del primo smartphone Android pieghevole di Samsung arriva direttamente da Young Sohn, Presidente di Samsung Electronics intervistato a Berlino in occasione di TechCrunch Disrupt svoltosi a Berlino. Il dirigente ha dichiarato che la multinazionale ha venduto un milione di Galaxy Fold rispondendo alla domanda provocazione di un intervistatore che indicava il terminale come un dispositivo beta venduto a 2.000 dollari.

Ricordiamo che dopo il lungo posticipo necessario per apportare alcune modifiche hardware e rinforzare lo schermo pieghevole, la società ha rilanciato la nuova versione rivista e corretta all’inizio di settembre. Galaxy Fold è arrivato nei negozi prima in Cina e USA e a partire dal 13 novembre anche in Italia.

Questa estate la multinazionale si era scusata per il lancio avvenuto troppo presto, ora però il punto di vista è cambiato. Il dirigente del colosso ha infatti dichiarato, riportato da TechCrunch, che la commercializzazione non solo è un successo, giustificata dalle unità vendute, ma che inoltre ha permesso di raccogliere il feedback degli utenti, informazioni preziose che la società non avrebbe se il dispositivo fosse rimasto nei laboratori. Indicazioni che Samsung può impiegare per migliorare il dispositivo attuale e soprattutto i prossimi in arrivo.

Ricordiamo che già da diversi mesi vengono segnalati progetti per realizzare un erede Galaxy Fold 2 e forse addirittura più di un terminale pieghevole, uno in stile Motorola RAZR con scocca a conchiglia.

