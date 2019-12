Tim Cook twitta da Singapore

Continua il viaggio in Oriente di Tim Cook, con visite e incontri sempre accompagnati da suoi tweet sull’account ufficiale. L’ultima tappa del suo tour nei mercati asiatici di Apple ha visto il Ceo di Cupertino in visita a Singapore. Tanti i messaggi per l’occasione, dove elogia anche l’ottimo cibo. Negli scorsi giorni il dirigente ha documentato con diversi port visite negli Apple Store e incontri con diversi sviluppatori in Giappone.

Più nel dettaglio, l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha iniziato la sua tappa a Singapore nel pittoresco e affascinante quartiere di Tiong Bahru, uno dei più antichi e popolari della regione. La visita nella regione è stata immortalata da diversi fotografi, e le foto sono state anche pubblicate sulla pagina Facebook personale del fotografo Darren Soh, che ha aggiunto una sua foto con Tim Cook. Soh, da ricordare, è un fan Mac da oltre 20 anni e un fan di iPhone sin dal modello 3GS.

Hello Singapore! Thanks to iPhone photographers Darren Soh (IG: darrensohphoto) and Aik Beng Chia (IG: aikbengchia) for sharing their love of Tiong Bahru’s rich heritage—and amazing food! 🇸🇬 pic.twitter.com/XVibmLad8w — Tim Cook (@tim_cook) 11 dicembre 2019

Il viaggio a Singapore fa parte di una fitta tabella di appuntamenti. Anche quest’anno, infatti, Tim Cook viaggerà in numerosi paesi, per visitare i più importanti Apple Store locali, incontrare gli sviluppatori, ma anche con fornitori, oltre che personalità di altri settori, come per esempio nella medicina, arte, musica, sostenitori di diritti civili e uguaglianza, rappresentanti di stato e di governo e altri ancora.

Dopo l’inaugurazione dello stabilimento Apple in Texas dove vengono assemblati i nuovi Mac Pro 2019 in presenza di Donald Trump, il nuovo viaggio di Tim Cook in Oriente è iniziato in Giappone. Dal Paese del Sol Levante è arrivata anche una intervista a Cook nel quale il dirigente fa il punto su Apple, innovazione e concorrenza.

Negli scorsi mesi Tim Cook ha vistato diversi paesi europei, inclusi Germania, Francia e Italia. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Tim Cook si parte da questa pagina.