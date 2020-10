Samsung prevede profitti record per il terzo trimestre 2020

I risultati finanziari ufficiali saranno annunciati più in dettaglio tra alcuni giorni, in ogni caso le linee guida di Samsung puntano già a profitti record per il terzo trimestre del 2020. Il colosso sudcoreano prevede infatti un aumento dei profitti operativi del 58% fino a raggiungere quota 10,6 miliardi di dollari. Si tratta di una stima superiore alle previsioni degli analisti, un balzo notevole rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e anche un record negli ultimi due anni.

In attesa del bilancio trimestrale che permetterà di individuare le aree di business che più hanno contribuito alla crescita, gli analisti offrono le prime indicazioni. Secondo gli addetti ai lavori la crescita dei profitti Samsung è da attribuire a un sensibile balzo nelle vendite di smartphone. Secondo alcuni vendono bene gli ultimi top di gamma Galaxy S20, incluso il nuovo pieghevole, secondo altri invece la vera differenza è data dai terminali di fascia media con prezzi e margini più contenuti.

Ma praticamente tutti concordano sul fatto che Samsung sia uno dei principali beneficiari dei problemi e del blocco in USA di Huawei, che impedisce al colosso cinese gli approvvigionamenti di parti e componenti.

Oltre al settore smartphone le previsioni Samsung e gli alti profitti attesi nel terzo trimestre sono dovuti anche alle buone vendite di chip di memoria e altre componenti, all’aumento delle vendite di chip e dispositivi di rete 5G, anche questi ultimi per il veto sui contratti con Huawei in USA e non solo, infine anche per il fatturato nel campo degli elettrodomestici.

Si tornerà a parlare più nei dettagli dei risultati Samsung trimestrali in occasione dell’annuncio ufficiale, in ogni caso diversi analisti puntano già a un possibile buon risultato anche nell’ultimo trimestre per la divisione componenti per gli ordinativi di Apple per gli schermi OLED dei nuovi iPhone 12: la maggior parte infatti sembra saranno forniti proprio da Samsung. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina.

Ricordiamo che martedì 13 ottobre Apple presenterà gli iPhone 12 e anche altre novità hardware, software e periferiche, in particolare sono attese le prime cuffie a marchio Apple indicate come AirPods Studio. Alla fine di ottobre la multinazionale di Cupertino presenterà i risultati del suo ultimo trimestre fiscale che corrisponde al terzo trimestre a calendario.