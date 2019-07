Samsung SSD 850 PRO 1 TB a metà prezzo su Amazon: 236 euro

Samsung SSD 850 PRO, uno dei migliori dischi consumer del momento, scende al prezzo minimo di sempre su Amazon:la versione da 1 Tb costa solo 236 euro, la metà del prezzo del mercato

Questi dischi sono stati presentati qualche tempo fa. Non sono quindi particolarmente recenti, ma sono comunque ancora molto efficienti; al momento del lancio alcuni siti specializzati (come Anadtech) ne scrissero in maniera entusiasta. Sono costruiti usando memorie V-NAND ad elevata efficienza. “Con una durevolezza e un’affidabilità doppie rispetto a un SSD flash NAND tradizionale – scrive il produttore – la tecnologia V-NAND Samsung è fatta per gestire un carico di lavoro giornaliero fino a 40 GB, che equivale a 150 terabyte in scrittura (TBW), consentendo di usare l’SSD per periodi di tempo più lunghi”

Per quanto riguarda la velocità, Samsung parla di lettura sequenziale max. 550 MB/s e di scrittura sequenziale max. 520 MB/s. La lettura random arriva max. 100.000 IOPS, scrittura random max.90.000 IOPS

Come abbiamo accennato in offerta c’è il modello da 1 TB, ottimo per rivitalizzare un vecchio Mac o un PC che diventerà molto più veloce di uno con disco con piatti magnetici. È anche possibile mettere questo disco in una enclosure esterna (meglio se UASP se parliamo di USB 3) da collegare alla porta esterna di un vecchio Mac. Avrete certamente maggior velocità rispetto ad alcuni dischi interni come, ad esempio, quelli montati sugli iMac di qualche anno fa e certamente dei Mac mini di precedente generazione. La capacità è molto alta, praticamente il top per un disco di un computer portatile, valida anche per operare su video amatoriali oltre che su foto.

Per avere tutto questo pagate il disco da 1 TB, che lo ripetiamo ancora oggi uno die migliori dischi consumer sul mercato, solo 236 euro. Più o meno la metà del prezzo medio del mercato dei negozi e il 60% meno del prezzo che aveva solo fino a due giorni fa su Amazon. Solo per fare un confronto un disco da 256 GB venduto da un operatore del Marketplace costa di più: 272 euro…