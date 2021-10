AirPods 3, per un leaker arrivano lunedì 18 ottobre

Tra i grandi assenti dell’evento Apple di settembre ci sono gli AirPods di terza generazione che a questo punto, con più probabilità, potrebbero essere annunciati durante il secondo evento autunnale fissato per lunedì 14 ottobre, al fianco dei nuovi MacBook Pro. Secondo il leaker di Weibo @PandaIsBald, che aveva già previsto con precisione il lancio di iPad base di nona generazione all’evento scorso, insieme ai Mac con processore “M1X”, l’azienda di Cupertino dovrebbe appunto aggiornare gli AirPods 3 che, tra le altre cose, presenterebbero un nuovo design.

In tal caso ci troveremmo di fronte alla prima modifica significativa al design di questa gamma che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe assomigliare a quella della linea Pro. Andranno così a sostituire gli AirPods di seconda generazione con un aspetto che si ispira alla fascia alta delle cuffie di Apple soltanto per l’estetica, visto che nessuna delle funzionalità degli AirPods Pro, come ad esempio la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, sembra essere prevista per questi auricolari.

Ciò sarebbe in linea con diversi schemi tecnici e progettuali trapelati nel corso degli ultimi mesi, che per l’appunto confermano questo cambiamento nel design. Quel che tuttavia rimane ancora poco chiaro è se AirPods 3 saranno dotati dei gommini in silicone come gli AirPods Pro o se manterranno la stessa forma degli AirPods di prima e seconda generazione, anche alla luce del fatto che un restringimento dell’astina microfonica potrebbe compromettere il bilanciamento della cuffia e di conseguenza la sua stabilità quando viene infilata nelle orecchie.

Secondo rapporti precedenti il secondo evento di Apple che è stato ufficializzato ieri e che come dicevamo in apertura si terrà lunedì prossimo si sarebbe dovuto concentrare sui Mac e sugli iPad, tuttavia con sorpresa Apple ha annunciato sia l’aggiornamento dell’iPad mini che quello dell’iPad base durante il primo evento di settembre, lasciando così che l’evento Unleashed del 18 ottobre potesse incentrarsi interamente sui Mac.

Da quest’appuntamento ci si aspetta i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con migliori prestazioni, un nuovo design e uno schermo mini-LED che potrebbe integrare la tecnologia ProMotion, che porterebbe così la frequenza di aggiornamento del display fino a 120Hz. È molto probabile che in questa occasione Apple annunci anche la data di lancio di macOS Monterey.

L’appuntamento è per le ore 19 Italiane del 18 Ottobre con la diretta e la classica trascrizione di macitynet.it.