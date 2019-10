Sarà LG a fornire il display per iPhone 9?

Le ultime indiscrezioni riferiscono che sarà LG a fornire il display per l’iPhone SE 2 (o iPhone 9 come alcuni rumors riferiscono che si chiamerà il futuro smartphone “economico” di Apple).

A comunicare di LG scelto come fornitore per i pannelli LCD di iPhone SE 2 è il sito sudcoreano The Elec, che riferisce inoltre dell’arrivo previsto dello smartphone per l’inizio del 2020.

La scelta di un display LCD non meraviglia giacché l’intenzione di Apple è mantenere il prezzo basso. Le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi per il nuovo dispositivo riferiscono di display LCD da 4,7″ (tipo iPhone 8), più grande rispetto al display Multi‑Touch LCD widescreen da 4″ con tecnologia IPS che era presente sull’iPhone SE, da molti amato per la possibilità di poter raggiungere facilmente con un dito tutto lo schermo.

Negli ultimi giorni sono circolate molte nuove indiscrezioni su iPhone 9 (qui un riassunto completo di tutto quello che sappiamo ad oggi). L’analista Ming-Chi Kuo, in una nota inviata agli investitori, ha ribadito di un look simile all’iPhone 8, dell’uso di un processore Apple A13, della presenza del Touch ID e di 3GB di memoria RAM.

L’analista ha inoltre parlato anche dei colori previsti: Space Gray, Silver e Red, e anche dei “tagli” per l’unità di storage: 64GB e 128GB, sulla falsariga di quanto già visto con iPhone 11. Pare che non sarà presente il 3D Touch, sostituito dall’Haptic Touch (“tocco aptico”), funzionalità software (presente su iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max e iPhone XR) che l’utente può regolare andando in Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocco aptico.