Apple lancerà iOS 13.2 entro il 30 ottobre

iOS 13.2 dovrebbe arrivare entro il 30 ottobre. Questo quello che si può intuire dal sito Beats. Le cuffie Solo Pro con cancellazione attiva del rumore sono infatti indicate come in consegna a partire dal 30 ottobre e una delle funzionalità di queste cuffie richiede la versione 13.2 di iOS.

Il sito CultOfMac fa notare che nella descrizione delle Solo Pro è evidenziato “il setup istantaneo” con la connessione automatica ad Apple Watch, iPad o Mac. “Basta aprirle per accenderle e avere fino a 22 ore di ascolto (o fino a 40 ore con la cancellazione del rumore e la Trasparenza disattivate) e ripiegare per spegnerle”. Questo riferimento è presente nelle note a piè pagina della pagina web che descrive il prodotto, dove si legge anche la necessità di “un account iCloud, macOS 10.14.6, iOS 13.2, watchOS 6.0 o versioni seguenti”.

Mettendo insieme le indicazioni relative a iOS 13.2 e la distribuzione delle cuffie Solo Pro a partire dal 30 ottobre, è facile supporre che l’aggiornamento a iOS 13.2 dovrà arrivare per forza prima o entro questa data.

Come accennato la versione beta di iOS 13.2 è già da diverso tempo disponibile per sviluppatori e beta tester. La prima beta è stata rilasciata all’inizio del mese, seguita da due ulteriori beta. Una quarta beta dovrebbe arrivare a breve (probabilmente oggi). Tra le novità di iOS 13.2: nuove emoji e soprattutto il supporto per la tecnologia Deep Fusion dei nuovi iPhone 11. Apple, lo ricordiamo, ha promesso l’arrivo di questa funzione, “in autunno”, spiegando che si tratta di un innovativo sistema di elaborazione delle immagini supportato dal Neural Engine del chip A13 Bionic.

È anche possibile che la nuova versione di iOS 13.2 possa essere utile anche per altri prodotti dati come in arrivo. Ad esempio Apple potrebbe aggiornare gli iPad Pro (magari senza fare un vero e proprio evento) oppure aggiornare macOS per il lancio dei MacBook Pro da 16″ per il quale potrebbe essere indispensabile iOS 13.2

