Satechi Clamp Hub è su misura di iMac M1 24″

Sul mercato esistono centinaia di hub diversi e il modello Clamp Hub che Satechi ha progettato per i nuovi iMac da 24 pollici è probabilmente tra i migliori che si possono scegliere al momento, soprattutto nell’ottica di ingombro e visibilità.

La sua particolarità risiede infatti nella possibilità di essere agganciato al profilo dello schermo, diventando perciò un tutt’uno con il computer, grazie anche al fatto che presenta lo stesso design squadrato dei nuovi iMac M1 24 pollici, con scocca esterna realizzata in alluminio spazzolato, creando così una notevole uniformità visiva.

La differenza tra Satechi Clamp Hub e gran parte delle altre soluzioni disponibili sul mercato è principalmente questa, perché per il resto è un hub moltiplicatore di porte come tanti altri. Si collega a una delle prese USB-C presenti sul retro del computer attraverso un cavetto non troppo lungo e, in un sol colpo, aggiunge sei nuove porte frontali alla macchina.

Innanzitutto non si perde l’accesso alla USB-C che viene usata dall’hub perché questo accessorio ne mette comunque a disposizione una che, sebbene non supporti la ricarica dei dispositivi collegati né la trasmissione del flusso video, può essere usata per il trasferimento dati con velocità massima supportata a 5 Gbps, offrendo per altro la comodità di averne un accesso frontale.

In aggiunta ci sono tre porte USB-A, ovvero la più tradizionale presa USB supportata dalla tecnologia 3.0 per potervi collegare qualsiasi periferica esterna dotata di questo connettore, che sia un mouse, una tastiera, una chiavetta o un disco di archiviazione, purché non necessitino di un’elevata potenza per quanto riguarda l’alimentazione, visto che anche queste tre porte non sono adibite alla ricarica dei dispositivi collegati.

Gli ultimi due ingressi offerti sono rappresentati da uno slot per leggere e scrivere le schede SD e uno per le microSD, facilitando e non poco il lavoro dei fotografi che devono scaricare le foto scattate dalla reflex, ma anche per chi ha bisogno di trasferire documenti e altri tipi di file su queste due tipologie di memorie flash.

Satechi Clamp Hub per iMac M1 24 pollici sarà proposto al prezzo di 54,99 dollari, circa 47 euro, a partire da metà settembre direttamente sul sul sito ufficiale. Con ogni probabilità successivamente arriverà anche da noi tramite Amazon, dove d’altronde è già possibile acquistare tanti altri dispositivi prodotti dalla medesima azienda a partire dal negozio ufficiale Satechi su Amazon da questa pagina.