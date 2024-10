Scaldacollo elettrico, tenete a bada il freddo con soli 8 €

Pubblicità

Dovete affrontare il freddo e volete anche migliorare il benessere quotidiano? Allora lo scaldacollo attualmente in promozione può fare davvero al caso vostro. Realizzato in morbido tessuto sintetico, è pensato non solo per proteggersi dalle basse temperature all’aria aperta, ma anche per alleviare dolori cervicali grazie alla sua funzione riscaldante.

È infatti dotato di una resistenza riscaldata elettricamente, con tre livelli di temperatura monitorabili tramite un pratico indicatore LED situato sul tasto di accensione e spegnimento: luce rossa per 55°C, luce blu per 48°C e luce verde per 42°C. Questa versatilità consente di personalizzare il calore in base alle proprie esigenze in un click.

La praticità non è da meno: questo scaldacollo infatti è lavabile a mano e non richiede stiratura, rendendolo facile da mantenere in ottime condizioni. Per l’uso, basta estrarre la spina USB-A dal taschino con zip presente sul bordo inferiore e collegarla a una powerbank (da comprare a parte) per l’alimentazione (gli bastano 2A).

Disponibile in due eleganti colorazioni, nero e grigio, si adatta a diversi stili e preferenze, rendendolo un accessorio pratico e alla moda, che si tratti di una passeggiata nel freddo invernale o di una serata rilassante a casa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.