Nvidia vale 3.600$ miliardi, perché può crescere ancora

Per la prima volta una società quotata sulla borsa statunitense ha superato la capitalizzazione di mercato di 3600 miliardi di dollari, questo il valore registrato dalla stella dell’Intelligenza Artificiale Nvidia alla chiusura dei mercati di venerdì 8 novembre.

Oltre a infrangere record e primato per una società USA, il balzo è stato sufficiente a Nvidia per superare di nuovo Apple, tornando così a essere la società più capitalizzata al mondo.

Mentre i comuni mortali osservano impressionati la spettacolare scalata di Nvidia, alcuni temendo un tonfo in stile bolla Internet di fine anni ’90 e 2000, alcuni osservatori e analisti sono convinti che questo sia solo l’inizio e che Nvidia sia destinata a crescere ancora.

Il ritorno di Donald Trump a Washington ha innescato un rialzo in borsa che ha sospinto non solo Tesla ma anche buona parte dei principali titoli tecnologici USA: anche grazie a questa spinta, ma soprattutto per le enormi potenzialità del settore Intelligenza Artificiale, il titolo Nvidia è più che raddoppiato solo nel 2024, anche se con alti e bassi da capogiro.

Secondo gli analisti l’inizio della commercializzazione della nuova piattaforma Blackwell per supercomputer e datacenter AI spingerà ancora al rialzo vendite e fatturato della società. Il CEO Jensen Huang, principale oracolo AI, ha dichiarato che la domanda per Blackwell è «Pazzesca». Tanto che il fatturato di TSMC, che costruisce tutti i chip e le GPU Nvidia, macina record grazie alla domanda elevata.

Per il momento i colossi tech e le più grandi organizzazioni private e pubbliche stanno investendo milioni e miliardi in infrastrutture e servizi AI, una corsa che intimorisce per i budget miliardari ma che punta dritto alla casse di Nvidia.

Alla domanda se la quotazione di Nvidia ormai troppo alta e stellare sia giustificata, il CEO di Softbank Masayoshi Son ha dichiarato a Bloomberg che a suo parere Nvidia è ancora sottovalutata, questo in relazione al potenziale enorme mercato futuro.

Jensen Huang e colleghi stanno lavorando da anni su tecnologie e software AI e sono pronti a portare tutto questo in ogni settore e azienda. Tra le prossime mosse è attesa anche una piattaforma hardware con chip Mediatek ARM e GPU Nvidia a basso consumo per PC Windows, un altro possibile duro colpo per Intel e AMD.

