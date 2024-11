Apple Vision Pro 2 con M5 arriva prima del previsto

Pubblicità

Inutile accelerare per costruire un modello economico, se anche la versione top, il visore più sofisticato sul mercato Vision Pro non raggiunge le stime di vendita di Apple: anche per questa ragione, con ogni probabilità, vedremo arrivare prima del previsto Apple Vision Pro 2 con il prossimo chip Apple Silicon M5.

Per mesi le anticipazioni indicavano prima l’arrivo di un visore più economico e, solo più avanti nel tempo, un erede del modello di punta: in realtà sembra che Apple seguirà una strategia completamente diversa.

Bloomberg svela che i dirigenti di Cupertino stanno valutando diverse idee e alternative per la linea di prodotto Vision Pro e, quella più prababile ora, è una versione aggiornata e rivista del modello attuale, funzionante con il prossimo chip Apple Silicon M5.

Apple sta introducendo ora i suoi primi Mac M4, quindi il lancio di Apple Vision Pro 2 con M5 è previsto per la fase iniziale di questo chip, all’incirca tra la fine del 2025 oppure l’inizio del 2026. Con l’aggiornamento del chip principale, sono previste altre modifiche e miglioramenti, ma possiamo proprio aspettarci un Apple Vision Pro 2, anche nel prezzo, che rimarrà sostenuto.

Il piano di Apple per un modello economico non è cancellato, ma semplicemente posticipato. Questo sarà il visore che subirà più modifiche a livello hardware, per contenere il costo di produzione e ridurre il prezzo di vendita.

Ma secondo l’attendibile analista Ming Chi Kuo per il primo visore Apple a prezzo umano, si spera, bisognerà attendere più a lungo, almeno fino al 2027. Visti i numeri limitati dei visori, non sorprende che i principali colossi stiano puntando verso gli occhiali smart, Meta in testa, ma anche Samsung e Apple.

Le ultime novità Apple sono all’insegna del chip M4, qui di seguito gli articoli dedicati a Mac mini, iMac e i portatili MacBook Pro con l’ultimo chip Apple Silicon.