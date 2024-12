I migliori libri per organizzare meglio il proprio tempo e la propria vita

Pubblicità

Nel frenetico mondo contemporaneo, la gestione efficace del tempo è diventata una delle sfide più cruciali che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente. La rivoluzione digitale, con le sue innumerevoli app e strumenti di produttività, ha paradossalmente reso questa sfida ancora più complessa, creando un ambiente in cui le distrazioni si moltiplicano esponenzialmente. Tuttavia, proprio la tecnologia che sembra complicare le nostre vite può trasformarsi in una preziosa alleata se utilizzata con consapevolezza e strategia. Molti hanno colto questa sfida, producendo opere che intrecciano sapientemente i principi tradizionali della gestione del tempo con le potenzialità offerte dal mondo digitale.

La consueta lista dei migliori libri di Macity che vi presentiamo qui rappresenta il perfetto connubio tra saggezza consolidata e innovazione tecnologica nel campo dell’organizzazione personale. Ogni volume è stato scelto non solo per la sua capacità di offrire strategie pratiche e immediatamente applicabili, ma anche per la sua visione lungimirante nell’integrare gli strumenti digitali nel processo di ottimizzazione della propria routine. Gli autori selezionati sono pionieri che hanno saputo interpretare le esigenze della vita moderna, proponendo soluzioni che abbracciano sia il mondo analogico che quello digitale. La loro esperienza ci guida attraverso un percorso di trasformazione che promette di renderci padroni del nostro tempo, non più schiavi della tecnologia ma suoi abili utilizzatori.

Detto, fatto! L’arte di fare bene le cose. Il metodo GTD – Getting Things Done® che ha cambiato la vita e il modo di lavorare di milioni di persone in tutto il mondo

Con questo libro potete fare praticamente tutto: non c’è una singola app dedicata ma si può usare qualsiasi dispositivo e combinazione di app anche gratuite, perché l’importante è metodo.

Infatti, ognuno di noi si scontra ogni giorno con l’impossibilità di fare tutto e con l’inevitabile rischio di trascurare le cose importanti o di prendere le decisioni sbagliate. Come venirne a capo, senza sentirsi sopraffatti? Il metodo ideato da David Allen ci insegna ad aumentare la nostra capacità di organizzazione e a diminuire l’ansia. L’efficienza è infatti direttamente proporzionale alla calma e alla lucidità con cui affrontiamo i problemi. Passo dopo passo, il libro offre tutti gli strumenti per imparare a raccogliere le informazioni, e a esaminarle e valutarle per stabilire le priorità e portare a termine i compiti fondamentali, tenendo a bada stress, ansia e sensi di colpa e riprendendo il controllo della propria vita.

Organizza lo smartphone: Riflessioni e suggerimenti per un uso più consapevole e intenzionale del tuo telefono

Come usare al meglio la tecnologia che tutti abbiamo a disposizione nelle nostre tasche? Presto detto: questa è la risposta offerta da Debora Montoli. Il sovraccarico digitale ha un impatto negativo sull’umore e sul nostro modo di lavorare. Email, notifiche e messaggi a qualsiasi ora: come possiamo difenderci da questa valanga di intrusioni? Un utilizzo intenzionale del telefono richiede impegno e sforzo per personalizzare le impostazioni, eliminare il superfluo e proteggerci dall’incubo di una connessione costante.

Gli strumenti digitali devono lavorare a nostro favore, essere un supporto per la nostra mente e aiutarci a gestire meglio il tempo. È fondamentale aumentare la consapevolezza sugli effetti dei dispositivi e delle connessioni nella nostra vita, imparando a riconoscere quando possono diventare fonti di stress o eccessiva distrazione.

Mantenere lo smartphone organizzato ed eliminare ciò che non utilizziamo più sono azioni che equivalgono a un atto di cura, proprio come le attenzioni che riserviamo al mondo fisico. La sensazione di sfinimento deriva dalla ricerca ossessiva di novità, dagli insensati automatismi e dalle frenetiche interruzioni causate dal bisogno malsano di mantenere il telefono sempre sotto controllo. La paura di perdere delle opportunità alimenta una reattività che prosciuga le energie e la capacità di concentrazione. Questo manuale ti guiderà prima in un percorso di consapevolezza e poi nella pratica, per trasformare il tuo telefono in uno strumento davvero utile.

Atomic habits. Piccole abitudini per grandi cambiamenti

Siamo schiavi delle nostre abitudini. Il trucco è scegliersi le abitudini giuste. Mental coach, formatori, guru motivazionali: tanti dicono che nella vita è fondamentale porsi obiettivi ambiziosi, decidere dove si vuole arrivare e fare di tutto per arrivarci. Ma è davvero questa la chiave del successo? Perché allora è così difficile fare quello che continuamente diciamo di voler fare? Per quale motivo non riusciamo a dimagrire, ricominciamo a fumare, perdiamo ore incollati a uno smartphone? Perché non costruiamo davvero relazioni più salutari, carriere più soddisfacenti?

In questo manuale brillante e innovativo, diventato nel giro di pochi anni un classico contemporaneo, James Clear ci spiega che stiamo semplicemente sbagliando bersaglio. L’ossessione per gli obiettivi, invece di aiutarci a migliorare, rischia di diventare un’ulteriore fonte di stress, e perfino di farci fallire. Noi non siamo i nostri obiettivi: siamo la somma delle nostre abitudini. Per questo, secondo Clear, è dalle abitudini di ogni giorno – e proprio dalle più piccole, le abitudini “atomiche”, invisibili ma potenti come un atomo – che dobbiamo partire per imprimere alla nostra vita una nuova direzione.

Il vero cambiamento non nasce da una singola grande svolta, ma dalla combinazione di tanti miglioramenti quasi impercettibili: un piccolo passo alla volta, un progresso quotidiano dell’uno per cento. Con lo stile chiaro e appassionante che ha conquistato milioni di lettori, questo libro ci accompagna passo dopo passo sulla strada del cambiamento sostenibile, grazie a un metodo facile da mettere in pratica per creare buone abitudini, liberarci da quelle cattive e rimanere felicemente fedeli alle nostre scelte. Perché soltanto concentrandoci su ciò che abbiamo il potere di cambiare – ciò che ogni giorno decidiamo di fare o non fare – potremo ottenere una trasformazione profonda e duratura.

Deep work. Concentrati al massimo. Quattro regole per ritrovare il focus sulle attività davvero importanti

La cosa più importante è capire quali sono le cose importanti da fare e imparare a farle bene, in maniera concentrata. Lotta alla distrazione. Le attività a massima concentrazione sono quelle che richiedono di lavorare con un focus totale a compiti che richiedono un profondo sforzo cognitivo.

Dedicarci a queste ci rende più produttivi, ci consente di ottenere risultati significativi in minor tempo e ci dà un maggior senso di appagamento. Nel mondo iperconnesso di oggi, abbiamo perso la capacità di focalizzarci su queste attività, favorendo quelle più superficiali e più dispersive (come controllare compulsivamente le email).

In questo libro Cal Newport ci insegna come ritrovare una concentrazione profonda, creativa, che ci aiuti a dedicarci veramente a quello che stiamo facendo. Dopo aver sviscerato il problema con la sua prosa elegante e il suo rigore scientifico, Newport condivide le quattro semplici regole alla base del suo stesso successo che possono cambiare per sempre le nostre abitudini e la nostra vita.

Come trattare gli altri e farseli amici. Edizione aggiornata

Permetteteci di tirare fuori un vecchio classico, di quelli che non invecchiano mai. Una nuova edizione di un grande classico del self help ampiamente riveduta e aggiornata per la prossima generazione di leader. Milioni di persone al mondo hanno migliorato le loro vite grazie agli insegnamenti di Dale Carnegie. In Come trattare gli altri e farseli amici Carnegie offre consigli pratici con il suo stile di scrittura semplice ed esuberante, spronandoci a rinnovare i nostri schemi mentali, a pensare in modo critico e ad aprirci a nuovi orizzonti.

Niente può fermarti. Can’t hurt me

Forse un po’ estremo, certamente si fa notare, ed è diventato un vero e proprio caso editoriale dell’anno, con oltre cinque milioni di copie vendute. Le domande sono classiche. Quanto spesso subiamo gli eventi invece di fare delle scelte? Ci sentiamo vittime della routine, delle aspettative degli altri, della nostra inadeguatezza? Eppure tutti possiamo diventare i protagonisti della nostra vita.

David Goggins, atleta e motivatore di fama internazionale considerato l’uomo più duro al mondo, lo ha fatto. Partito da circostanze difficilissime, ha iniziato il suo straordinario percorso di rinascita quando ha capito che il vero nemico non è fuori, ma dentro di noi. In questo libro scopriamo la sua incredibile avventura, le vittorie e le cadute, il successo guadagnato sfida dopo sfida. E soprattutto impariamo a riprogrammare la mente per sbloccare il tuo vero potenziale. Scopriremo che niente può fermarci: pronti alla sfida?

Pensa e arricchisci te stesso

È un vero, grande classico dell’autore che ha inventato la categoria stessa dell’auto-aiuto: Napoleon Hill. Questa è un’opera senza tempo, nata da una storia incredibile iniziata nella prima metà del XX secolo. Grazie all’incontro con l’industriale Andrew Carnegie, Napoleon Hill comprende che il processo che porta al successo può essere replicato da chiunque e riceve l’incarico di intervistare oltre 500 donne e uomini, tra cui molti milionari, per distillare e pubblicare la formula del successo. Tra essi spiccano nomi come Henry Ford, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell.

Dopo vent’anni di lavoro, e altri dieci di sintesi, Hill pubblica il suo capolavoro, in cui racchiude i 13 passi chiave della sua Filosofia del Successo. Il cuore pulsante è il paradosso che “i pensieri sono cose”, dal quale deriva l’attitudine allo scambio di idee come se fossero oggetti, fondamentale per accrescere le possibilità di raggiungere un risultato prefissato. Questa mentalità va coltivata e preservata dalle spinte distruttive che vengono, oggi come ieri, dai mali del nostro tempo: il pregiudizio, la guerra, la povertà, lo scoraggiamento, l’egoismo, la paura.

ritto al sodo. Come scegliere ciò che conta e vivere felici

La risposta per trovare il modo di riorganizzare la propria vita. Vi sentite messi alle strette e l’ansia vi divora? Lavorate troppo e male? Siete bombardati dalle informazioni e fagocitati da scadenze e impegni?

Non si tratta di imparare a fare di più in meno tempo, ma piuttosto di fare diversamente. La cosa giusta, al momento giusto, nel modo giusto. Individuare e perseguire l’essenziale per riguadagnare il controllo. Scegliere per non subire le scelte degli altri.

Se ogni cosa è importante, si perde di vista il poco che davvero conta. Perseguire l’essenziale è un metodo, una disciplina mentale ed emotiva, una filosofia di vita irrinunciabile, che deve diventare la regola, non l’eccezione. È tramontata l’era del tuttologo frustrato: sono poche le cose che contano, impara a coglierle al volo. Andate dritto al sodo.

Il metodo Bullet Journal. Tieni traccia del passato, ordina il presente, progetta il futuro

Il grande segreto del “bujo” per tutti: il diario metacognitivo che cambia la vita.

“Erano gli anni Ottanta quando mi fu diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Per anni ho provato innumerevoli sistemi per organizzare il tempo, online e offline, ma nessuno di questi si adattava al funzionamento della mia mente. Spinto quindi dalla necessità, ho ideato un metodo chiamato Bullet Journal per essere sempre concentrato ed efficiente, ma soprattutto meno stressato”, scrive Ryder Carroll, l’autore del libro.

“Non appena – continua – ho iniziato a condividere il metodo con chi si trovava nella stessa situazione, con mia grande sorpresa, il Bullet Journal è diventato virale. E oggi, solo qualche anno dopo, è un movimento globale. Il Bullet Journal è molto più che un metodo per organizzare i tuoi appunti e preparare liste di cose da fare. Riguarda quello che io chiamo “vivere consapevolmente”: liberarsi dalle distrazioni e utilizzare il tempo e le energie nel perseguire ciò che ha davvero importanza, nel lavoro e nella tua vita privata”.

Carroll spiega: “È un formidabile aiuto per imparare a passare più tempo a fare quello che ami, riducendo drasticamente il numero delle cose di cui occuparti. Ho scritto questo libro per i creatori di liste frustrati, i multitasker sconfitti, i creativi che hanno bisogno di un po’ di organizzazione. Sia che tu abbia usato un Bullet Journal per anni o che non ne abbia mai visto uno, Il metodo Bullet Journal ti aiuterà a passare da comparsa a protagonista della tua stessa vita”.

Ingoia il rospo. L’arte di liberare il tempo e vivere liberi

La strada è complessa e non tutti siamo principi o principesse in attesa di essere trasformati con un bacio. Anzi, tutto il contrario. Questo è uno dei manuali sulla gestione del tempo più venduti al mondo. Le strategie più potenti mai scoperte sulla gestione del tempo, distillate dalla ricerca di Brian Tracy e dal suo lavoro con le persone più efficienti e produttive al mondo e con i top performer di ogni settore.

Un manuale denso d’informazioni per chi non ha tempo da perdere. Per quante tecniche, tattiche e strategie voi possiate mai imparare, non riuscirete a fare tutto ciò che volete: non c’è abbastanza tempo! Però c’è il tempo degli altri.

Scegliere è la prima regola in assoluto della produttività! Brian Tracy ha messo insieme le ricerche di una vita per estrapolare 21 principi che vi possono catapultare verso la massima realizzazione e soddisfazione personale e professionale.

Felicità®

Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non avesse i suoi fuori-sacco. In questo caso, un grande fuorisacco. Un romanzo tutto da leggere. Ogni mattina un editor si sveglia e sa che dovrà smaltire il più in fretta possibile le valanghe di manoscritti che si accumulano sulla sua scrivania. Spesso sono proposte assurde, e “Quello che ho imparato sulla montagna” non è da meno: un mattone di oltre mille pagine, privo di qualsiasi suddivisione in capitoli e ricoperto di margherite adesive.

Il nome del suo autore poi, Tupak Soiree, puzza di pseudonimo da metri di distanza. Solo un disperato potrebbe proporlo alla cieca a una riunione di redazione. È esattamente quello che fa Edwin, editor della sezione autoaiuto alla Panderic Inc. Certo, Edwin non si aspetta che il manoscritto venga accolto. Né tantomeno che diventi un bestseller globale con conseguenze catastrofiche per il mondo intero. Il libro di Tupak Soiree, infatti, non è un manuale di autoaiuto come tutti gli altri: funziona. E mentre la Felicità® si diffonde come un morbo, le industrie collassano e i fedeli dell’estasi abbandonano il proprio lavoro per «andare a pesca», Edwin capisce che gli rimane una sola cosa da fare: dovrà salvare il mondo.

Il libro di Will Ferguson torna in libreria con la prefazione di Diego De Silva e una traduzione aggiornata a cura di Andrea Buzzi. A vent’anni di distanza dalla prima pubblicazione, rappresenta ancora una satira brutale del nostro tempo (e della vita in casa editrice), e ci ricorda, con affilata ironia, che forse ciò che più ci rende umani sono proprio le nostre mancanze. E che ciò che rende preziosa la felicità è il suo essere miracolosamente occasionale.

