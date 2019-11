Sconti Black Week: iPhone 7 da 184,90€ e iPhone X da 479,90€. Su TrenDevice fino ad esaurimento scorte

Continuano gli sconti della Black Week di TrenDevice e BuyDifferent, iniziati il 25 Novembre e che termineranno il 2 Dicembre. Grandi offerte su iPhone, Samsung, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac Ricondizionati a prezzi mai visti prima.

Oggi vi segnaliamo in particolare due occasioni da non farsi scappare: disponibile in pronta consegna iPhone 7 ricondizionato a partire da soli 184,90€ e iPhone X ricondizionato da soli 479,90€. Vediamo nel dettaglio l’offerta. L’iPhone 7 con prezzo di partenza di 184,90€ è riferito al modello da 32GB, grado Low Cost con il colore a Sorpresa. Trovate anche il modello da 128GB a partire da soli 229,90€ e il 256GB da 259,90€. Per quanto riguarda l’offerta dell’iPhone X con prezzo di partenza di 479,90€, si tratta del modello da 64 GB, grado Low Cost con il Colore a Sorpresa. Disponibile anche la versione da 256 GB a partire da 529,90€.

Vediamo le altre occasioni di oggi su TrenDevice e, in particolare, sui prodotti più venduti per il miglior rapporto qualità prezzo: iPhone Xs e iPhone Xs Max in offerta rispettivamente da soli 619,90€ e 689,90€ per la versione da 64 GB, mentre da 669,90€ e 739,90€ per la versione da 256 GB. iPhone XR ricondizionato in offerta da soli 559,90€ per la versione da 64 GB e da 629,90€. iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono proposti rispettivamente con un prezzo di partenza di 324,90€ e 429,90€ per la versione da 64 GB, da 399,90€ e 469,90€ per la versione da 256 GB.

iPhone 7 Plus da 32 GB ha un prezzo di partenza di 289,90€, mentre da 128 GB e 256 GB sono proposti rispettivamente a partire da soli 309,90€ e 329,90€.

Su TrenDevice trovate anche ricondizionati gli ultimissimi iPhone 11, iPad, Samsung Galaxy, Apple Watch ed Apple TV. E non solo, potete acquistare singolarmente gli accessori per iPhone e iPad: sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità, quindi perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone brandizzate TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Su tutti i prodotti avete la Garanzia di 12 mesi e il reso gratis nei primi 14 giorni.

Su BuyDifferent potete acquistare super scontati i Mac Ricondizionati garantiti 12 mesi, come ad esempio il MacBook Pro Retina 13”, MacBook, MacBook Air 13”, iMac 21,5” e Mac mini. Se invece avete già un Mac potete potenziarlo fino al +300% con nuova RAM e SSD, oppure cambiare l’Hard Disk e la batteria risparmiando grazie agli sconti della Black Week che vi ricordiamo sono solo fino al 2/12.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere il meglio dei prodotti hi-tech Ricondizionati con oltre 4.600 recensioni e un tasso di soddisfazione certificato Feedaty 92%.

BuyDifferent è l’ecommerce punto di riferimento degli utenti Mac in Italia fin dal 2003, per l’acquisto di Mac Ricondizionati Garantiti 1 anno, upgrade ed e-book.