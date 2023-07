Precipitano i prezzi di iPad Pro, sconti su tutta la gamma fino al 28%

Se volete un iPad Pro oggi è il giorno giusto. I modello con processore M2 sono in larga parte tutti al minimo storico con sconti che arrivano al 28%.

Le offerte riguardando un po’ tutti i modelli e i colori, sia delle versioni da 11″ che delle versioni da 12,9″.

L’offerta è imperdibile perchè, come detto, non abbiamo mai visto simili sconti sugli iPad Pro. In passato i ribassi sono stati del 18% o in alcuni casi anche più alti ma solo per tagli di memoria importanti e non praticamente su tutta la gamma. Ad esempio trovate sconti anche sui modelli da 256 GB che scendono al minimo di tutti i tempi

Vi ricordiamo che gli iPad Pro hanno hanno le seguenti caratteristiche

Chip Apple M2

Display LiquidRetina da 11″ o da 12,9″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica.

Fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica

Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti

Wi-Fi 6

Batteria da una giornata di lavoro

Porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità

FaceID per l’autenticazione sicura eApplePay

Audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale

Compatibilità con ApplePencil (2ª generazione), MagicKeyboard e SmartKeyboardFolio

Rete Cellulare 5G Se vi state chiedendo quali siano le principali novità di iPad Pro 2022 rispetto all’iPad Pro dello scorso anno, queste su concentrano essenzialmente nel processore M2.

Qui sotto vi elenchiamo quelli che a nostro giudizio sono i più convenienti, per proporzione del ribasso che per taglio di memoria.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...