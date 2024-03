Sconti di Pasqua TrenDevice fino a -150€ su iPhone, iPad e Mac Ricondizionati

Su TrenDevice anche quest’anno vi aspettano gli sconti di Pasqua per risparmiare sull’acquisto di iPhone, iPad e Mac Ricondizionati. Approfittate subito degli sconti fino a -150€ e, inoltre, acquistando un iPhone a vostra scelta, con soli 9,90€ in più, potete aggiungere al carrello la Easter Box TrenDevice, composta da:

– Cavo e alimentatore standard: Kit Cavo + Alimentatore 100% nuovo e compatibile certificato MFi (Made for iPhone)

– Cover TrenDevice: nuova e compatibile, in morbido materiale che protegge da piccoli urti e rende la presa più confortevole

Gli sconti di Pasqua terminano il 2 Aprile. Vediamo subito le migliori occasioni, acquistabili anche in 3 comode rate mensili senza interessi: iPhone 14 scontato di -30€ con prezzi a partire da 185,97€ per 3 rate mensili, iPhone 13 scontato di -30€ da soli 149,30€ per 3 rate mensili, iPhone 12 scontato di -25€ a partire da 94,97€ per 3 rate mensili, iPhone 11 scontato di -30€ da 87,63€ per 3 rate mensili.

Gli sconti sono anche sui Mac, come ad esempio: MacBook Air M1 scontato di -150€ con prezzi a partire da 249,97€ per 3 rate mensili, MacBook Pro M1 scontato di -100€ da soli 539,67€ per 3 rate mensili, oppure iMac Retina scontato di -100€ a partire da 203,30€ per 3 rate mensili.

Ricordatevi che la Easter Box è presente in tutte le schede degli iPhone e può essere aggiunta al carrello al prezzo speciale di 9,90€, contestualmente all’acquisto di un iPhone a vostra scelta. La promo è valida solo fino al 2 Aprile. Visitate subito la pagina dedicata alla promozione di Pasqua per scoprire tutte le offerte.

Gli sconti di Pasqua vi aspettano anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Barberini 1/G – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Bologna in Piazza Roosevelt 4 – a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

– TrenDevice Store Brescia in Via Pietro Bulloni, 6 – in centro città e a pochi minuti dalla Stazione Ferroviaria

– TrenDevice Store Bergamo in Largo Giuseppe Tironi, 4B – a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria

– TrenDevice Store Avellino in via Provinciale 5, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Venite a trovarci nei nostri Store: potete visionare l’intera gamma dei nostri Ricondizionati, dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PlayStation e i Mac. Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo, e se siete già clienti, ricevere assistenza post-vendita.

Novità: iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.