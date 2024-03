Sconto stazione meteo Netatmo, compatibile Homekit e Alexa a 109,99€

Netatmo porta al minimo la sua stazione meteo compatibile iPhone ed Homekit: solo 109 € invece di 189,99€.

Il prodotto, di cui abbiamo parlato più volte nel corso degli anni e per il quale abbiamo pubblicato anche un’approfondita recensione, misura in tempo reale le condizioni dell’ambiente esterno e interno e invia delle notifiche allo smartphone dell’utente quando, ad esempio, la qualità dell’aria sta peggiorando. Permette inoltre di monitorare l’evoluzione dell’ambiente grazie alla cronologia dei dati.

Grazie alla compatibilità con HomeKit l’utente può rivolgere delle domande a Siri per consultare i dati dell’ambiente interno o esterno. E’ sufficiente cominciare con “Ehi Siri” per conoscere le condizioni dell’ambiente domestico: ad esempio con “Ehi Siri, qual è la temperatura in giardino?” oppure con “Ehi Siri, com’è la qualità dell’aria nel soggiorno?”.

Ovviamente le stesse domande si possono fare anche ad Amazon Alexa se si dispone di un sistema Echo.

L’utente può inoltre consultare direttamente dall’applicazione Casa di Apple le informazioni interne ed esterne misurate dalla propria Stazione Meteo Netatmo oltre che creare scenari personalizzati per connetterla ad altri dispositivi intelligenti presenti in casa, configurando diverse combinazioni.

Grazie alla misurazione di CO2, ad esempio, è possibile creare un scenario nel quale le luci si accendono o si colorano al raggiungimento di un livello anormale di CO2 e si spengono quando torna alla normalità.

Ecco le funzioni principali

Misura in tempo reale il ambiente interno ed esterno: Temperatura, umidità e qualità dell’aria interna ed esterna, livello acustico interno, pressione atmosferica, ecc

Avvisi in tempo reale sullo smartphone

Accesso ai dati a distanza con un comando vocale

Storico dei dati e grafic

previsioni meteo settimanali

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo può essere integrata con anemometro e pluviometro (anche questi in sconto).

La stazione meteo di Netatmo costerebbe 189,99€. Viene spesso presentata in offerta ma oggi al prezzo minimo di 109,99€