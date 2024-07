Prime Day Foppa Pedretti, sconti su assi da stiro stendibiancheria, carrelli, mobili e accessori per bimbi

Pubblicità

Nei giorni degli sconti Prime non mancano mai i prodotti Foppa Pedretti. E per i due giorni di Prime Day arrivano occasioni d’eccezione sia dal punto di vista della qualità dei prodotti che della loro quantità e degli sconti proposti.

In una pagina specifica trovate tutto quello che c’è in sconto e in promozione. Si tratta in grande parte di oggetti realizzati in legno naturale, un materiale che Foppa Pedretti ha dimostrato storicamente di sapere usare con sapienza per creare accessori per la casa e grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

Ma nella vetrina trovate anche altro, come i ben noti carrellini per la spesa di Foppa Pedretti, accessori perfetti per le persone anziane, ma in definitiva interessanti per tutti visto che ci permetto di risparmiare fatiche inutili e di stivare tutto quello che si compra al supermercato e al negozio sotto casa.

Qui sotto vi illustriamo i prodotti secondo noi degni di maggior nota. Altri potrete scoprire da soli, esplorando la pagina delle offerte Foppa Pedretti. Nota: bene gli sconti indicati in verde sono rispetto al prezzo di listino mentre nel box sotto sono indicati rispetto al prezzo medio.

Ingresso

A 39,99 € invece di 61,00 € | sconto 34% – fino a 17 lug 24

A 29,99 € invece di 47,50 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 178,95 € invece di 278,00 € | sconto 36% – fino a 17 lug 24

A 149,99 € invece di 236,00 € | sconto 36% – fino a 17 lug 24

Cucina

A 269,99 € invece di 472,00 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 149,99 € invece di 240,00 € | sconto 38% – fino a 17 lug 24

Spesa

A 95,99 € invece di 209,00 € | sconto 54% – fino a 17 lug 24

A 93,99 € invece di 188,00 € | sconto 50% – fino a 17 lug 24

A 119,99 € invece di 230,00 € | sconto 48% – fino a 17 lug 24

Stiratura

A 79,99 € invece di 131,00 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

A 149,99 € invece di 215,00 € | sconto 30% – fino a 17 lug 24

A 209,99 € invece di 294,00 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 25,99 € invece di 47,50 € | sconto 45% – fino a 17 lug 24

A 109,99 € invece di 215,00 € | sconto 49% – fino a 17 lug 24

A 169,99 € invece di 394,00 € | sconto 57% – fino a 17 lug 24

A 17,99 € invece di 26,30 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 35,99 € invece di 52,60 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 15,99 € invece di 26,30 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

A 235,99 € invece di 483,00 € | sconto 51% – fino a 17 lug 24

A 38,99 € invece di 47,30 € | sconto 18% – fino a 17 lug 24

A 8,99 € invece di 9,90 € | sconto 9% – fino a 17 lug 24

Porta e Stendi Biancheria

A 109,99 € invece di 268,00 € | sconto 59% – fino a 17 lug 24

A 80,99 € invece di 162,50 € | sconto 50% – fino a 17 lug 24

A 89,99 € invece di 147,00 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

A 49,99 € invece di 68,00 € | sconto 26% – fino a 17 lug 24

A 109,99 € invece di 257,00 € | sconto 57% – fino a 17 lug 24

A 89,99 € invece di 162,50 € | sconto 45% – fino a 17 lug 24

A 149,99 € invece di 315,00 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

A 159,99 € invece di 304,00 € | sconto 47% – fino a 17 lug 24

Altri mobili

A 34,99 € invece di 73,50 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

A 169,99 € invece di 255,00 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 189,99 € invece di 285,00 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 199,99 € invece di 315,00 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 95,99 € invece di 165,00 € | sconto 42% – fino a 17 lug 24

Baby in casa, auto, bagnato