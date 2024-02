Lo zaino da viaggio perfetto come bagaglio a mano

Quello in promozione oggi è uno zaino che va bene per tutte le occasioni: per gli spostamenti casa-ufficio perché c’è lo spazio anche per il computer; per le gite fuori porta o viaggi di più giorni perché ha tante tasche per tutto; perfino per i viaggi in aereo, perché è della misura giusta per essere considerato un bagaglio a mano dalle compagnie aeree. Se vi interessa al momento lo trovate scontato del 64%.

È realizzato in tessuto nylon idrorepellente in modo da non lasciar filtrare l’acqua all’interno in caso di pioggia, mentre lo schienale è traspirante in modo da non far sudare troppo quando lo si porta in spalla nelle calde giornate estive.

La capienza è di 22 litri, abbastanza per contenere i vestiti di 1-2 persone per un’uscita in giornata, o per quelli di una persona che intraprende un viaggio di 3-5 giorni. In quest’ottica come dicevamo vale la pena tenerlo in considerazione per l’uso come bagaglio a mano perché le misure (42 x 32 x 17 centimetri) rientrano perfettamente in quelle attualmente concesse dalle compagnie aeree, che sono appunto di 55 x 40 x 20 centimetri).

Sullo schienale c’è una tasca abbastanza ampia da contenere anche un iPad, una posizione che la rende perfetta per trasportare anche soldi, carte di credito vista la posizione che rende il furto un po’ più difficoltoso.

Sullo schienale è presente anche una fascia che permette di bloccare lo zaino sull’asta telescopica di un trolley, così da poterlo eventualmente trascinare insieme ad una valigia più grande da imbarcare in aereo.

Vuoto pesa all’incirca 1 kg e allo scompartimento principale vi si accede tramite un’ampia cerniera che permette di aprire lo zaino sostanzialmente a metà, proprio come se fosse una valigia. Dentro vi si possono stipare vestiti e oggetti di grandi dimensioni, tenendo separato il resto attraverso una serie di tasche a misura di computer portatile, cellulare, portafogli, borraccia, chiavi e documenti vari.

All’esterno ci sono altre due tasche, e sul fondo è presente uno scompartimento separato dal resto progettato appositamente per trasportare un paio di scarpe: ci sono due fori sul fondo che garantiscono una buona traspirabilità con l’esterno, mentre il tessuto interno è realizzato in materiale che non lascia passare gli odori all’interno, mantenendo così lo zaino sempre fresco e pulito.

Ai lati ci sono due cinghie per regolare l’ampiezza dello zaino, in modo da stringerlo quando dentro ci sono poche cose o, al contrario, allargandolo per fare più spazio quando se ne presenta la necessità. Un lato infine è predisposto per l’uscita USB di una powerbank, in modo da ricaricare un cellulare lasciando fuoriuscire soltanto il cavetto, così da usarlo comodamente mentre si passeggia pur ricaricandone contemporaneamente la batteria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 66,43 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere soltanto 23,43 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.