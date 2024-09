Apple Watch Series 10 con rilevamento apnee notturne

Pubblicità

L’Apple Watch Series 10 offrirà la funzionalità di rilevamento delle apnee notturne ma non è chiaro se questa sarà disponibile subito o con un successivo aggiornamento software.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che la novità è un miglioramento dell’esistente funzionalità che permette di monitorare il sonno con Apple Watch; dovrebbe essere in grado di determinare se la persona che indossa l’Apple Watch è affetta da apnea notturna, invitando a visite mediche per ulteriori valutazioni e determinare la gravità (l’apnea notturna aumenta il rischio di insorgenza di alcune patologie e di morte prematura).

Di questa possibile funzionalità si era già parlato in passato, e lo stesso Gurman aveva riferito di possibili problemi per Apple per la necessità di fare affidamento alla misurazione livello di ossigeno nel sangue direttamente dal polso, funzione che Apple ha dovuto disattivare negli Stati Uniti per una disputa legale in corso con Masimo.

Apple potrebbe disattivare il rilevamento delle apnee notturne in attesa di risolvere questioni legali con Masimo, oppure sfruttare metodi di misurazione che ritiene non legati alle dispute per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 10 sono circolate voci secondo le quali il nuovo dispositivo sarà simile a Apple Watch Series 9, ma con display più grande e cassa più sottile.

Il nuovo Apple Watch è atteso il 9 settembre in concomitanza dell’evento Apple nel corso del quale saranno presentati, tra le altre cose, anche gli iPhone 16.