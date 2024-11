Black Friday, aspirapolvere senza sacco Bosch a solo 59,99€

Pubblicità

Serve un aspirapolvere al traino? Ecco qui l’occasione per il Black Friday, il Bosch Serie 2 che comprate ad appena 59,99€.

Si tratta di un accessorio per la casa piccolo ma potente. È basato sulla tecnologia senza sacco Bosch che assicura prestazioni elevate e una pulizia efficiente grazie alla tecnologia AirCycle ed anche economica. Non avendo bisogno di sacchetti, non si hanno costi aggiuntivi.

Quando il contenitore della polvere si riempie la tecnologia AirCycle guida l’aria con precisione, creando una forza centrifuga che separa la polvere e le particelle d’aria. La polvere separata viene poi conservata nel contenitore della polvere, mentre l’aria viene nuovamente filtrata prima di entrare nella stanza.

Il Serie 2 ha un sistema di filtraggio molto efficiente (EPA H 12). Trattiene le polveri fini e le sostanze inquinanti, assicurando così un’aria in uscita particolarmente pulita.

Una volta pieno, il contenitore (da 1.5 l) viene estrattatto con una pratica maniglia che ne facilita il trasporto verso il cestino dei rifiuti. Con un solo clic, il fondo del contenitore può essere aperto e svuotato senza contatto con la polvere.

L’aspirapolvere Bosch è quindi ergonomico e facile da usare. È possibile trasportare e riporre l’aspirapolvere senza problemi grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto.

Il tubo flessibile può essere facilmente riposto grazie ad un pratico sistema. È sufficiente attaccare il tubo al dispositivo e riporlo in modo facile e veloce anche dove c’è poco spazio, come nell’armadio.

L’aspirapolvere Bosch BGC05AAA1 Serie 2 costerebbe 90€. Amazon in occasione del Black Friday lo sconta a 59,99 €