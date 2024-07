Prime Day, sconto micro caricabatterie Anker Nano 30W, solo 11,99€

Pubblicità Un caricatore USB-C da 30 W che costa meno della metà di quello di Apple È l’ANker Nano 511 (Nano 3) che scende al minimo da molti mesi grazie alle offerte del Prime Day: solo 11,99 euro. Questo caricatore è progettato per ricaricare i dispositivi di nuova generazione al massimo della potenza supportata grazie alla tecnologia Power Delivery, che regola l’erogazione in base al dispositivo collegato per ricaricarlo più velocemente possibile. La potenza, come dicevamo pari a 30W, è sufficiente per ricaricare a piena potenza tutti gli iPhone di ultime generazione utilizzando un cavo da USB-C a Lightning. È utile in particolare per tutti gli iPhone, indistintamente. È molto utile anche per chi ha un iPad di ultima generazione che si carica a 30W e anche, volendo, per un MacBook Air che ha nella confezione proprio un caricabatterie da 30W. ANker Nano 511 è in vendita su Amazon al prezzo di 16€ euro ma per per le offerte del Prime Day ve lo portate a casa per soli 1 Screenshot1,99 euro. Si tratta di un prezzo eccellente visto che l’originale Apple che ha una potenza di 20W costa 24,99 euro.

