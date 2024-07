Il giorno dei cavi low cost, sconti dal Thunderbolt a 13€ al tre in uno che vi cambia la vita

Pubblicità

Su Amazon oggi è tempo di cavi in sconto. Ce ne sono moltissimi in sconto, alcuni dei quali di particolare interesse per il mondo Apple. Abbiamo fatto una selezione dei migliori tra quelli a più basso costo, originali, utili e potenti.

Il cavo definitivo: Thundebolt a olo 13,60€

Il primo che vi suggeriamo è probabilmente il migliore degli affari di oggi. Siamo parlando del Raviad Thunderbolt che possiamo definire il cavo USB-C definitivo . È velocissimo, porta fino a 240W, presenta chiaramente le sue specifiche e serve praticamente per tutto: smartphone e computer. Infine costa pochissimo per le sue qualità: 13,60 € con uno sconto del 20% che trovate in pagina. In pratica il costo di un cavo USB-C con prestazioni standard.

L’aspetto più importante per chi legge, probabilmente, è la velocità di trasmissione dati. Si tratta di un Thunderbolt 4 (o USB-4). Questo significa che è in grado di gestire un flusso dati fino a 40 Gbps, il massimo possibile per un Mac o per tutte le macchine con porte USB-4. Con queste specifiche è anche in grado di supportare la porta USB-C degli iPhone 15 Pro alle loro massime prestazioni che sono 10 Gbps.

Un cavo per il futuro: 240W

Il secondo cavo lo consigliamo a coloro cui serve un cavo che sia non sono capace di ricaricare uno smartphone alla massima velocità possibile ma anche di sostituire o affiancare il cavo che avete trovato dentro alla confezione del computer, l’occasione è su Amazon.

Si tratta di un cavo perfetto per il mondo Apple. Ha una lunghezza di 3 metri, quindi utilizzabile in tante situazioni e nello stesso tempo porta fino a 240W. In commercio sono pochissimi i cavi con queste prestazioni.

Al momento questa specifica non è di grande utilità perché nessun Mac e pochissimi PC sono in grado di ricaricarsi a 240W, ma il MacBook Pro 16″ di ultima generazione supporta i cavi da 240W. Apple del resto vende un cavo da 240W proprio per questa ragione.

Anche qui trovate uno sconto: 10,80 €. Ma ci sono misure più corte a prezzi più bassi

Il cavo risparmiaspazio

Il quarto cavo che vi consigliamo di comprare è interessante perché meno comune nella pur vastissima offerta Amazon: un cavo USB-C retrattile e che quindi quando non serve “sparisce” ma che ha tutte le specifiche necessarie per essere un vero “all around”.

È perfetto in auto, dove lo si può gestire facilmente, o anche su una scrivania. In queste situazione si allunga e si accorcia alla bisogna: basta tirare il cavo USB C retrattile per arrotolarlo e riporlo facilmente con 4 lunghezze preimpostate: 34 cm/58 cm/82 cm/100 cm.

La velocità di trasferimento dei dati è USB 2.0, 480 Mbps, la stessa degli iPhone 15 e di qualunque cavo USB-C su Lightning ed offre una ricarica rapida USB-C da 60 W. Costa 7,99€

Il low cost da 100W

Il quarto cavo che vi segnaliamo è questo di Ugreen. Si tratta di un normale cavo USB-C su USB-C ma appare nella nostra lista di oggi perchè costa pochissimo e nonostante questo ha tutto quel che serve alla maggior parte di chi legge: supporta la ricarica rapida di PD3.0, SCP, PPS 45W e offre una potenza fino a 100 W (5A/20V), ha un chip di ricarica E-Marker, che identifica automaticamente e fornisce la corrente necessaria del dispositivo, supporta la massima velocità di trasmissione teoricamente raggiungibile da un grande numero di dispositivi Apple (480 Mbps).

È anche ricoperto da nylon, ben fatto e robusto, soprattutto curato nella parte dei connettori, protegge da strappi e piegamenti, non crea i nodi lo si mette in borsa. Lo pagate appena 6,39 €.

Per chi ha un telefono Lightning

Il quinto suggerimento va a chi ha anche iPhone con porta USB-C. Si tratta, in realtà di due suggerimenti. Uno è per questo cavo Raviad che ha un connettore USB-C su Lighting. Supporta la ricarica rapida PD e il trasferimento dati ad alta velocità fino a 480 Mbps ed è realizzato in nylon intrecciato, stato testato per resistere ad almeno 15.000 cicli di curvatura a 90 gradi e 10.000 di durata di collegamento e scollegamento. Lo sconto lo porta a 7,21 €

Il suggerimento “B” è per questo un tre in uno. In pratica avete tre connettori differenti da usare con dispositivi diversi: iPhone Lightning, USB-C e Micro-USB. Questo con una potenza massima di 100W

Non è necessario prendere altri cavi in macchina, in ufficio o in viaggio. Non offre funzione di sincronizzazione dei dati ma costa un’inezia in rapporto alla semplificazione che introdurrà nella vostra vita: 9,59 €