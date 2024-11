Black Friday, sconto sull’epilatore a luce pulsata Braun Silk-épil expert 5

Pubblicità

Tra i tanti accessori per la cura della persona che vanno in sconto in occasione per il Black Friday ci sono anche gli epilatori Braun Silk-épil. Si tratta di prodotti che non hanno bisogno di presentazioni. Si tratta di una gamma di epilatori elettrici per il pubblico femminile che hanno fatto la storia.

Tra i più importanti c’è il Braun Silk-épil Expert Pro 5, secondo solo al i·expert in quanto a potenza, flessibilità, funzioni e capacità di rispondere al bisogno di una epilazione precisa e rapida oltre che duratura che viene proposto con uno sconto del 15% con prezzo finale di 389 €.

Questi accessori sono ben noti nel loro funzionamento. Rappresentano una valida alternativa casalinga alla epilazione laser di cui mantengono le caratteristiche di base: quasi nessun dolore nell’utilizzo (solo un leggero formicolio) e lunga durata della pulizia dai peli superflui.

Com funziona un dispositivo a luce pulsata? Si tratta di accessorio che emette una luce ad alta intensità che colpisce i bulbi che si surriscaldano e provocano progressivamente la caduta del pelo. Il sistema è molto simile a quello del laser e funziona di principio allo stesso modo.

L’uso dell’epilatore come quelli di Braun Silk-épil richiede di radere la zona da trattare. Successivamente si applica la luce pulsata sulla zona una volta a settimana per le prime 4-12 settimane, mentre le sessioni di mantenimento proseguono in base alle necessità indicativamente una volta al mese o una volta ogni due mesi.

È possibile trattare tutte le zone del corpo, incluse le parti intime, senza problemi di nessun tipo.

Può anche essere usato da un pubblico maschile per depilare zone a scopo estetico, come ad esempio il torace.

Le confezioni in sconto sono due.

In una si tratta il Braun Silk-Expert Pro 5, una custodia morbida, una testina standard, una ampia e due di precisione per il dispositivo vero. Incluso è anche un Rasoio Venus Swirl Extra Smooth con tre testine di rasatura. Costa in sconto, 389,99€ invece di 563€.

La seconda confezione include una custodia morbica, una testina standard, una ampia e una di precisione. Questa versione la pagate 289,99€ invece che 400€.

Si tratta di offerte importanti che in precedenza non sono state mai proposte e che per proporzione dello sconto e periodo dell’anno, diventa un’ottima occasione di regalo per sè o per una persona cara.