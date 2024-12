watchOS 11.2 permette di mettere in pausa la registrazione di video su iPhone da remoto

Pubblicità

Apple ha integrato in watchOS 11.2 una funzionalità che, da remoto, consente di mettere in pausa la registrazione video su iPhone usando Fotocamera, l’app che permette di usare Apple Watch come mirino per la fotocamera di iPhone e scattare foto o registrare video da lontano.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che il controllo remoto della fotocamera su Apple Watch è disponibile da sempre ma finora erano attive solo funzioni per avviare e fermare la registrazione, non erano presenti funzioni per metterla in pausa e riavviarla.

Quando si avvia una registrazione video da remoto con Apple Watch, ora una icona sul lato sinistro del display permette di mettere in pausa il video recording.

Come sempre, per funzionare come controllo remoto della fotocamera, Apple Watch deve trovarsi nel raggio di azione del Bluetooth di iPhone (circa 10 metri): per scattare una foto o registrare un video basta aprire l’app Fotocamera su Apple Watch, posizionare l’iPhone, ruotare la Digital Crown per ingrandire la ripresa e toccare per regolare l’esposizione, e avviare la registrazione toccando il pulsante dell’otturatore. Toccando e tenendo premuto il pulsante dell’otturatore è possibile registrare un video.

La possibilità di mettere in pausa la registrazione video era stata già implementata in iOS 18; questa funzione è ora integrata anche in watchOS 11.2.

Altre novità di watchOS 11.2 riguardano la Cina per l’app Marea (quella che consente di pianificare e praticare attività in luoghi di mare e ricevere informazioni sulle condizioni delle maree per un periodo di 7 giorni).

La versione definitiva di watchOS 11.2 è prevista per l’inizio della prossima settimana, in concomitanza al rilascio di iOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2. Le “Release Candidate” (particolari versioni degli update che preludono alle release finali e stabili) sono state già distribuite agli sviluppatori.