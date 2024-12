Caffettiera 9090 Alessi, un design da museo a 127,69 €

Pubblicità

Design in cucina risparmiando? C’è spazio anche per quello in questa ultima corsa verso il Natale Lo dimostra lo sconto a 127,67 (rispetto al listino di 179,99) sulla moka per caffè espresso di Alessi espresso 9090, un prodotto che è a suo modo leggendario.

Tecnicamente si tratta di una caffettiera pensata per chi ha un fornello ad induzione o a gas e che nello stesso tempo si vuole preparare un caffè con un accessorio originale e di alta qualità nei materiali e nell’estetica.

La caffettiera di Alessi è realizzata interamente in acciaio acciaio inossidabile 18/10 lucido, è alta 17.5 centimetri e ha un diametro 11 centimetri e offre una capacità fino a 15 centilitri.

Quel che conta prò qui è il design. È stata creata da Richard Sapper, un creativo che ha segnato la storia del design industriale

“Volevo dare a questa macchina delle prestazioni che le altre non hanno”. Con queste parole Richard Sapper ha descritto l’idea dalla quale è partito per disegnare la caffettiera espresso 9090. Non una banale caffettiera, dunque, ma una vera e propria “macchina a vapore”, per usare ancora le parole dell’autore.

Sapper, scomparso nel 2015, è stato personaggio che si potrebbe definire “iconico” nel campo del design. Ha iniziato a lavorare nell’ufficio progetti della Mercedes Benz trasferendosi poi a Milano dove ha creato numerosi oggetti con Gio Ponti e in seguito per la Rinascente. Insieme a Marco Zanuso, ha progettato radio e televisori per Brionvega, il telefono Grillo per la Siemens, mobili e lampade ed altro ancora. Tra il 1970 e il 1976 è stato consulente in Fiat e Pirelli per automobili e accessori, poi per IBM e Lenovo in tutto il mondo.

Tra gli episodi della sua carrira anche il rifiuto di una chiamata di Apple. Jobs lo voleva, all’inizio della grande epopea del Mac, come capo del gruppo che avrebbe disegnato tutti i suoi personal computer, ma Sapper rifiutò.

La caffettiera per caffè espresso di Alessi espresso 9090 è un prodotto fondamentale anche per la stessa Alessi, storico brand che dal 1921 è esponente di punta del fenomeno delle “Fabbriche del design italiano”. È stata anche la prima caffettiera espresso della storia di Alessi, ad aver ricevuto il Compasso d’Oro e il primo prodotto di Alessi che è entrato a far parte della collezione permanente del MoMA di New York.

La caffettiera è originale non soltanto per la sua particolare forma tronco-conica, ma anche per alcune innovazioni funzionali, come la base allargata che permette di sfruttare al massimo il calore, il beccuccio antigoccia e la chiusura a leva che consente di aprire la caffettiera con un semplice gesto della mano.

Tutto questo unito al marchio Alessi, rende questa caffettiera un perfetto regalo di Natale ma anche un accessorio da usare personalmente per dare lustro e un tocco di originalità alla propria cucina.

La moka per caffè espresso di Alessi espresso 9090 sei tazze costerebbe 179,99 €. È stata già scontata ma oggi costa solo 127,67 €