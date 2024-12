Anker MagGo, il triplo caricabatterie veloce che sembra un Ufo, solo 74,99€

Pubblicità Di caricabatterie 3-in-1 ne avete visti molti. Di 3-in-1 compatibili con Magsafe quindi in grado di ricaricare la batteria a 15W ne avete visti pochi. Come l’Anker MagGo, che oggi va in sconto a 74,99 €, non ne avete visto nessuno. Quello di cui parliamo è un prodotto Qi2. È quindi in grado, prima di ogni altra cosa, di ricaricare in wireless un iPhone inclusi gli ultimi iPhone 16 a 15W cosa che i semplici caricabatterie magnetici non sono in grado di fare. È anche in grado di ricaricare gli Apple Watch 7 o superiori alla loro massima velocità possibile (ripristino intera batteria in solo un’ora e dieci) e per soprannumero anche un paio di Airpods (o qualunque altro paio di auricolari con custodia a ricarica wireless). Ma se fin qui non siamo nell’eccezionalità, quello che rende del tutto unico il MagGo sono la forma e le dimensioni. È composto da due elementi che hanno la forma di un segmento di sfera che a loro volta si accostano ad un elemento, più piccolo, di forma simile. Questi tre pezzi sono i tre caricabatterie: uno per iPhone uno per Apple Watch e uno per Airpods. Quando sono in uso, stazionano perpendicolari alla superficie dove li appoggeremo e in linea uno con l’altro. Potremo anche sfruttare il caricabatterie per collocare sia l’Apple Watch che l’iPhone in una posizione adatta a sfruttare la funzione Stand By. Quando non lo usiamo il caricabatterie si chiude e diventa molto piccolo assumendo una forma in un tempo compatta e originale che ricorda quella di un Macaron, un accostamento che non facciamo a caso visto che così li rappresenta anche Anker, oppure un UFO. Questo caricabatterie, originalissimo, perfetto per un viaggio, per la casa, l’ufficio o per un regalo, costerebbe 99,99€. Ma grazie ad uno sconto e ad un’offerta a tempo limitato, lo pagate solo 74,99 € Il prezzo di questo accessorio sarebbe di 150€. Ma in occasione degli sconti di primavera lo comprate a 89,99€

