Coupon 10% su varie misure di eccellenti cavi Lighting USB-C da 0,5 e 3 metri

Se cercate un cavo Lightning con spina USB-C per beneficiare della ricarica rapida, date un’occhiata a quelli di Gianac attualmente in promozione in varie misure,tra cui quella da un metro cche costa solo 5,40 euro.

Quelli in offerta sono cavi di ottima qualità, perfetti per chiunque abbia un iPhone o gli iPad fino alla nona generazione. Innanzitutto, come dicevamo, grazie alla spina USB-C garantisce il collegamento con le prese di ultima generazione e al contempo abilitano la ricarica ultra-rapida delle batterie utilizzando powerbank e caricatori da almeno 18W.

Oltre a questo hanno la spina Lightning angolata, il che rende molto più agevole l’uso dello smartphone o del tablet mentre è in ricarica. Con il cavo poco sporgente infatti facilita l’impugnatura del telefono in modalità orizzontale, consentendo così di giocare e al contempo ricaricare la batteria al massimo della comodità.

Se si collega la spina USB-C ad un computer è possibile anche trasferire i dati da e verso iPhone/iPad con velocità che possono raggiungere anche i 480 Mbps.

I cavi sono irrobustiti da una guaina in nylon e da connettori in alluminio spazzolato che ne aumentano di molto la durata nel tempo. A tal proposito, stando ai test condotti in laboratorio dal produttore, questi cavi sono certificati per resistere ad almeno 15.000 piegamenti.

L’offerta sconto è su 4 misure di cavo: da 0,5, 1 metro, 2 metri e 3 metri. Allo sconto si somma un coupon del 10% che potete cliccare in pagina.

Click qui per comprare