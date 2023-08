Quake II rimasterizzato è disponibile su PC e console

Le voci erano vere: Bethesda ha annunciato una versione rimasterizzata di Quake II, da poter giocare da oggi su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. L’edizione è disponibile su Game Pass per PC, console e Xbox Cloud Gaming, mentre cloro che possiedono il gioco originale su GOG o Steam riceveranno un aggiornamento gratuito.

Nightdive Studios ha collaborato con Bethesda per modernizzare il classico sparatutto in prima persona del 1997 di id Software. Il titolo permette di rivivere la campagna in giocatore singolo e provarla per la prima volta con la colonna sonora originale di Sonic Mayhem e altri miglioramenti. Le grafiche sono state potenziate per includere il supporto allo schermo panoramico, frequenze di aggiornamento di 120Hz e risoluzione 4K.

I contenuti che erano stati tagliati in un primo momento sono tornati nell’edizione rimasterizzata di Quake II, che include anche il porting per Nintendo 64. Sarà così possibile immergersi nelle espansioni originali – Mission Pack: The Reckoning e Mission Pack: Ground Zero – che includono oltre 30 livelli in giocatore singolo extra e più di 20 mappe per il deathmatch.

C’è anche una nuova espansione intitolata Call of the Machine. Lo studio Wolfenstein: The New Colossus di MachineGames (che sta lavorando a un gioco di Indiana Jones) ha creato altri 28 livelli di campagna e una mappa di deathmatch completamente nuova per questa espansione.

Sul fronte del multiplayer, c’è il supporto per il multiplayer locale a schermo diviso, nonché il multiplayer online cooperativo per un massimo di quattro giocatori grazie al quale sarà possibile combattere nel deathmatch, team deathmatch e cattura la bandiera con un massimo di 16 giocatori.

Il titolo supporta il cross play; tuttavia, se siete su PC e vorrete unirti a una lobby con amici che stanno giocando su console o tramite il cloud, sarà necessario utilizzare un controller. Questo per annullare il vantaggio che hanno i giocatori PC con tastiera e mouse.

Ultimo, ma non meno importante, ci sono alcune utili aggiornamenti per rendere Quake II più accessibile. I giocatori riceveranno una notifica delle opzioni di accessibilità dopo l’installazione del gioco. Le impostazioni includono un alto contrasto, la trascrizione della chat vocale, opzioni di mappatura degli input, l’assistenza obiettivo e la possibilità di passare automaticamente a un’arma nuova quando la si prende.

Per tutti gli articoli che parlano di videogiochi il link da seguire è direttamente questo.