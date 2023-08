X si libera da Twitter, presto video chiamate senza dare il numero

Nella sua prima intervista TV il Ceo di X Linda Yaccarino spiega che i rapidi cambiamenti di Twitter, ora diventata X, fanno parte del processo di liberazione dal precedente social, un cambiamento dalle fondamenta che porterà alla creazione dell’app per fare tutto, esattamente come nella visione di Elon Musk: presto il prossimo passo con l’arrivo delle video chiamate.

L’intervista di Yaccarino è interessante non solo per la conferma delle video chiamate in arrivo, e per il futuro di X – Twitter, ma anche perché la dirigente delinea con precisione la separazione di ruoli e compiti tra il suo ruolo di CEO, succedendo a Elon Musk che rimane in società non solo come proprietario, ma anche come responsabile product design.

Musk e Yaccarino condividono appieno la strategia di trasformazione di Twitter in X per creare l’app per fare tutto, come rileva TechCrunch. In questa ottica sono già arrivati i video lunghi fino a due ore, subito sfruttata da Apple per pubblicare gratis il primo episodio dell’apprezzata serie Silo di Apple TV+.

È arrivato anche il programma di condivisione ricavi con i creatori e presto le video chiamate che non richiederanno agli utenti di condividere il proprio numero personale. «Quando Elon mi ha annunciato di entrare a far parte dell’azienda… è stato molto specifico e molto chiaro sul fatto che mi sarei unita a lui per aiutarlo a passare da Twitter a X, che è l’app per tutto».

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PL pic.twitter.com/v4xr9IH5X0 — CNBC (@CNBC) August 10, 2023

Elon Musk è stato CEO di Twitter fino alla nomina di Yaccarino: molti temevano che i due ruoli potessero entrare in conflitto per la personalità esuberante di Musk, abituato a mettere le mani in ogni aspetto delle società che controlla. A rassicurare arrivano le dichiarazioni di Yaccarino:

«Elon si concentra sul design del prodotto. Dirige un team di ingegneri straordinari e si concentra sulle nuove tecnologie”. «Elon sta lavorando per accelerare il rebranding e lavorare sul futuro. E io sono responsabile per il resto, dirigendo l’azienda, dalle collaborazioni, agli aspetti legali, alle vendite, alla finanza, a tutto… i nostri ruoli sono molto chiari».

