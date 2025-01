Cavo Thunderbolt 5, il futuro per tutte le tasche, prezzo da 23,99 €

Pubblicità

Se avete un Mac di ultima generazione, un Mac mini M4 o uno dei MacPro sempre con M4, o semplicemente se volete un cavo a prova di futuro, andate su Amazon dove trovate ad un prezzo eccezionale un cavo Thundebolt 5, l’ultima generazione della connettività in fatto i potenza e velocità.

Che cosa sia e perchè Thunderbolt 5 può cambiare il mondo del digitale, l’abbiamo già scritto. Ma in sintesi possiamo dire che la tecnologia Thunderbolt 5 ha velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps, alimentazione e ricarica fino a 240W, supporto per più monitor esterni 8K (fino a 3 Monitor 6K su Mac mini M4 Pro) e con frequenza di aggiornamento fino a ben 540Hz.

Questo cavo che vi presentiamo ha le carte in regola per diventare il singolo cavo più utile per computer, dispositivi e periferiche esterne, se non addirittura il connettore definitivo.

Tra le sue caratteristiche

Supporta trasferimenti di dati bidirezionali con una larghezza di banda fino a 80 Gbps (120 Gbps unidirezionale)

Risoluzione finoma 16K,

supporta i protocolli DP2.1 e PCI-E Gen4, supporta 1x 16K@30Hz, 2x 6K/8K60Hz e 3x 4K120Hz per schermi multipli

supporta un’uscita fino a 240 W

retrocompatibile con USB4, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB3

È robusto e durevole, ha un nucleo in rame argentato & spina placcata oro & alloggiamento in lega d’alluminio, guaina anti groviglio.

Un cavo come questo Apple lo vende a 70€. Qui lo pagate solo 27,89 nella versione da 1 metro (applicando il codice). Oppure 23,99€ se vi interessa una versione 0,50 metri.