GEEKOM Mini PC AE7, il mini PC da gaming con 116 euro di sconto esclusivo

I giocatori all’ascolto che non volessero spendere migliaia di euro per assemblare un PC gaming hanno dalla loro GEEKOM Mini PC AE7. Il mini PC equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 7940HS è adesso in offerta con 116 euro di sconto grazie al codice sconto macitynet che segnaliamo in calce.

Il mini Pc in offerta offre 8 core e 16 thread, raggiungendo una velocità massima di 5,2 GHz. Il processore integra una scheda grafica AMD Radeon 780M a 12 core, capace di gestire multitasking in vari contesti, come elaborazione, navigazione web, editing video in alta definizione e giochi AAA.

In termini di RAM, il mini PC è dotato di memoria DDR5 a doppio canale da 32 GB, espandibile fino a 64 GB. Rispetto alla DDR4, la DDR5 offre frequenze più elevate, maggiore capacità e un minore consumo energetico, rendendo la periferica ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e ampia memoria, come workstation di fascia alta, PC da gioco e data center. Inoltre, il dispositivo include un’unità di archiviazione M.2 SSD con una capacità fino a 2 TB, adatta per conservare ampie librerie di foto, video, file e applicazioni.

Il mini PC supporta la connettività Bluetooth 5.2 e WiFi 6E, che garantisce una trasmissione dati più veloce e una maggiore stabilità di connessione, anche durante lo streaming di video in altissima definizione e i giochi online.

Ancora lato connettività il PC offre due porte HDMI 2.0, due USB-C, 3 USB 3.2 Gen2 e una USB 2.0, che permettono di collegare fino a quattro monitor contemporaneamente e di connettere una varietà di periferiche, offrendo ancora più versatilità.

Il mini PC arriva preinstallato con Windows 11 Pro ed è dotato del sistema di raffreddamento IceBlast sviluppato da GEEKOM, che assicura prestazioni elevate e stabilità anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Solitamente il Mini Pc ha un costo di 779 euro, ma con il codice sconto macityAE7 otterrete il 15% di sconto, pagandolo così solo 662 euro.

