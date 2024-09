Windows 11 potrà cercare e trovare testi nei contenuti audio e video

Pubblicità

Nella build 27695 di Windows 11 distribuita agli utenti del canale Canary Insider, sono stati individuati riferimenti a una nuova funzionalità di ricerca intelligente dei media che dovrebbe arrivare a breve in Windows.

La funzione in questione dovrebbe permettere di effettuare ricerche in locale all’interno dei file audio e video grazie all’AI, e ricorda per certi versi la controversa funzione “Recall” (strumento di intelligenza artificiale che registra tutte le attività dell’utente sul computer, tramite screenshot continui dello schermo) che dovrebbe tornare a ottobre.

Il sito Tom’s hardware riferisce che la ricerca intelligente dei media è descritta come uno strumento che trascrive tutti i file audio e video sui PC con Windows, rendendo ricercabili parole e frasi pronunciate ad esempio all’interno di una registrazione.

La funzione richiede l’autorizzazione dell’utente e scandaglia tutti i media sul dispositivo; se richiesto, scarica il modello AI di supporto e lo installa in background. Dopo l’installazione del modello AI, avvia la scansione e l’indicizzazione dei file, avvisando l’utente al termine del lavoro.

Come accennato, la funzione ricorda per certi versi Recall, una sorta di macchina fotografica che memorizza costantmete tutto ciò che si vede sullo schermo; quest’ultima funzione era stata criticata da esperti di sicurezza che l’avevano definita un vero e proprio incubo per la privacy, evidenziando la possibilità di rubare dati sensibili appoggiandosi al database (che era memorizzato in chiaro). Microsoft intende offrire maggiore controllo agli utenti su Recall ed è stata posticipata a ottobre.

Recall (e probabilmente anche la funzione di trascrizione audio) richiede un PC compatibile Copilot+ con NPU (un acceleratore IA) e tra i 25GB e i 150GB di spazio per lo storage dei dati. Alcuni sviluppatori avevano fatto sapere di stare lavorando per portare Recall anche su PC non ufficialmente supportati, creando versioni opensource della funzione. Resta da capire se le modifiche apportate da Microsoft alla funzione in questione, basteranno per dissipare le preoccupazioni sulla privacy degli utenti.