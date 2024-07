Prime Day, la lettiera per gatto Petkit si pulisce da sola e va al minimo storico

Pubblicità

Avete mai sentito parlare di lettiera automatica per gatti? Se avete uno di questi simpatici felini domestici in casa forse fareste bene ad informarvi e anche ad andare su Amazon dove oggi in occasione del Prime Day trovate al minimo storico una delle più efficienti lettiere automatiche: la PETKIT Pura che in occasione della festa degli sconti costa 445 €.

Questo accessorio è un vero “sogno” per chi vive con un gatto visto che elimina uno die problemi principali della convivenza: è una lettiera che si pulisce da sola e che elimina ogni odore che deriva dai bisognini.

In pratica non dovrete provvedere a ripulirla separando le palline agglomerate dalla sabbia pulita perchè sarà la lettiera a farlo da sola ed eliminerà, anche ogni cattivo odore.

Petkit Pura è controllata da un’app ma grazie ad un sensore è in grado di capire quando il gatto entra nella lettiera, misura l’effettiva necessita della pulizia pesando il gatto e i residui, ha tutta una serie di funzioni di sicurezza (ad esempio si ribalta verso l’alto quanto è in atto la pulizia della sabbia impedendo l’ingresso) ed ha una forma tale per cui quando il gatto è all’interno la porta resta sempre aperta.

Grazie ad essa potrete permettervi di non pulire la lettiera per un tempo molto lungo, anche quindici giorni scegliendo tra modalità di pulizia: automatica, programmata e manuale.

In sostanza si tratta di un prodotto indispensabile sia che intendiate lasciare il vostro gatto a casa per alcuni giorni (ovviamente con un sistema di distribuzione automatico di cibo), sia che vogliate la casa sempre in ordine anche se state via il tempo di una giornata di lavoro, sia che volete solo eliminare odori fastidiosi in casa e ridurre l’intervallo di pulizia, questo accessorio è quel che vi serve.

Petkit Pura è disponibile in vari pacchetti e versioni. Per il Prime Day la versione senza deodorizzatore ma con pastiglia filtro costa 445,70. La versione più completa con deodorizzatore costa 509 €, In tutti e due i casi è il prezzo più basso che abbiamo visto