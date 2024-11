Black Friday, le sedie non sedie di Varier sono in offerta sconto

Pubblicità Stare seduti anche a lungo ma restare comodi e attivi, muovendosi quando è necessario per rilassare i muscoli. È questo il concetto intorno a cui quasi 50 anni fa Peter Opsvik, ha disegnato la sua prima sedia tracciando il manifesto del Active Sitting. Oggi le sue idee vengono portate avanti da Varier che produce sedie “anticonvenzionali” basate su questo concetto di base e sempre oggi ne potete comprare in sconto due ad un prezzo speciale la Varer Variable e la Varer Variable Plus. Stiamo parlando di sedie che nascono con lo scopo di lasciare le persone libere di muoversi ma avendo sempre il giusto sostegno là dove il concetto di “giusto” è estremamente soggettivo così come lo è è quello di ergonomia perchè dipende da persona a persona. Come suggerisce il nome, Variable di Varier permette di muoversi e di variare la posizione di seduta. Le slitte curvate dondolano leggermente mentre il sedile angolato permette una postura naturalmente aperta. I cuscini dei poggia ginocchia possono essere usati per mantenere la posizione, per appoggiare un piede, o tutti e due, oppure nessuno, tenendoli posati a terra. Potete anche girarvi e sedervi di lato se vi va a nuove posizioni di seduta, senza la necessità di meccanismi metallici di regolazione e usare Variable dove preferite, spostandolo facilmente dove viserve, grazie alla sua leggerezza. Sedersi su un Variable offre un’esperienza di seduta completamente nuova. Appoggiate il peso sul sedile quando siete seduti e sui poggia ginocchia quando cambiate posizione. Variable è la rappresentazione iconica della semplicità scandinava. Progettata come una struttura semplice priva di regolazioni meccaniche, Variable sarà la soluzione a tutte le esigenze di seduta di uno stile di vita moderno. Insieme al sedile inclinato, il legno curvato dei pattini assicura che la sedia segua il movimento naturale del tuo corpo. Quando usate la sedia i muscoli vengono stimolati, diminuendo gli effetti negativi della seduta statica tradizionale. La sedia incoraggia posizioni di seduta dinamiche e attive, consentendo al corpo di muoversi e trovare il proprio equilibrio, in modo assolutamente naturale. Variable è rivestito con un tessuto resistente realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo, creato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale sia nella produzione che sulle risorse naturali. In questo momento in offerta ci sono due modelli, come accennato, di sedie Varier. La Varier Variable e la Variable Plus che ha anche lo schienale. La Variable costa 249 € (invece che 299 €) la Varier Variable Plus costa 479 € (invece che 549)

